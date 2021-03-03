Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/ugroza-1599843625.html
США назвали КНР и Россию угрозами в стратегии нацбезопасности
США назвали КНР и Россию угрозами в стратегии нацбезопасности
США назвали Россию и Китай главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности, причем КНР также признана основным потенциальным противником... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-03T23:56
2021-03-04T01:29
в мире
россия
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598507998_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bf9df9ac0c5c41525c258f03ef6c87a9.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США назвали Россию и Китай главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности, причем КНР также признана основным потенциальным противником Штатов.В документе отмечается, что Китай "становится все более уверенным в себе". В Вашингтоне считают Пекин единственным конкурентом, который "потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе". Как говорится в стратегии, "и Пекин, и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать нам защищать наши интересы и союзников по всему миру".В то же время в Вашингтоне заявляют о готовности к "субстантивному диалогу" с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, "касающихся стратегической стабильности", а также утверждают, что готовы соблюдать соглашения о контроле над вооружениями.Ранее, в начале февраля, президент США Джо Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия. Позднее он утверждал, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". Однако, в обоих этих случаях Вашингтон "не хочет конфликта", уточнил американский лидер.Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Вашингтоном обвинения, указывая на их несостоятельность.Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/podlodka-1599796637.html
https://ria.ru/20210303/pomosch-1599727787.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598507998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a9e6a5d3dce19f5bb21714e9277dc10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, россия, китай, сша

США назвали КНР и Россию угрозами в стратегии нацбезопасности

23:56 03.03.2021 (обновлено: 01:29 04.03.2021)
 
© REUTERS / Ken CedenoЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США назвали Россию и Китай главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности, причем КНР также признана основным потенциальным противником Штатов.
"Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене", - говорится в положениях стратегии, которые распространил Белый дом.
В документе отмечается, что Китай "становится все более уверенным в себе". В Вашингтоне считают Пекин единственным конкурентом, который "потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе".
Как говорится в стратегии, "и Пекин, и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать нам защищать наши интересы и союзников по всему миру".
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) в окрестностях Тромсё - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 17:39
СМИ: подлодка США готовилась атаковать российский флот у берегов Сирии
В то же время в Вашингтоне заявляют о готовности к "субстантивному диалогу" с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, "касающихся стратегической стабильности", а также утверждают, что готовы соблюдать соглашения о контроле над вооружениями.
Ранее, в начале февраля, президент США Джо Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия. Позднее он утверждал, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.
Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". Однако, в обоих этих случаях Вашингтон "не хочет конфликта", уточнил американский лидер.
Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Вашингтоном обвинения, указывая на их несостоятельность.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Кремлевские башни в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 12:20
В Кремле ответили на заявление США о прекращении помощи России
 
В миреРоссияКитайСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния