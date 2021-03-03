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США назвали КНР и Россию угрозами в стратегии нацбезопасности
США назвали КНР и Россию угрозами в стратегии нацбезопасности
США назвали Россию и Китай главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности, причем КНР также признана основным потенциальным противником... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-03T23:56
2021-03-03T23:56
2021-03-04T01:29
в мире
россия
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США назвали Россию и Китай главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности, причем КНР также признана основным потенциальным противником Штатов.В документе отмечается, что Китай "становится все более уверенным в себе". В Вашингтоне считают Пекин единственным конкурентом, который "потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе". Как говорится в стратегии, "и Пекин, и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать нам защищать наши интересы и союзников по всему миру".В то же время в Вашингтоне заявляют о готовности к "субстантивному диалогу" с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, "касающихся стратегической стабильности", а также утверждают, что готовы соблюдать соглашения о контроле над вооружениями.Ранее, в начале февраля, президент США Джо Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия. Позднее он утверждал, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". Однако, в обоих этих случаях Вашингтон "не хочет конфликта", уточнил американский лидер.Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Вашингтоном обвинения, указывая на их несостоятельность.Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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в мире, россия, китай, сша
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США
назвали Россию
и Китай главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности, причем КНР
также признана основным потенциальным противником Штатов.
"Россия по-прежнему намерена расширять свое глобальное влияние и играть дестабилизирующую роль на международной арене", - говорится в положениях стратегии, которые распространил Белый дом.
В документе отмечается, что Китай "становится все более уверенным в себе". В Вашингтоне считают Пекин единственным конкурентом, который "потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить существенный вызов стабильной и открытой международной системе".
Как говорится в стратегии, "и Пекин, и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать нам защищать наши интересы и союзников по всему миру".
В то же время в Вашингтоне заявляют о готовности к "субстантивному диалогу" с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, "касающихся стратегической стабильности", а также утверждают, что готовы соблюдать соглашения о контроле над вооружениями.
Ранее, в начале февраля, президент США Джо Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия. Позднее он утверждал, что Россия
якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.
Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем
, но "они так же реальны". Однако, в обоих этих случаях Вашингтон
"не хочет конфликта", уточнил американский лидер.
Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Вашингтоном обвинения, указывая на их несостоятельность.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва
приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.