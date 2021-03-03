https://ria.ru/20210303/ugroza-1599744253.html

Путин призвал решительно бороться с криминальной угрозой

Путин призвал решительно бороться с криминальной угрозой

Надо решительно и наступательно бороться с криминальной угрозой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:31

2021-03-03T13:31

2021-03-03T15:06

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Надо решительно и наступательно бороться с криминальной угрозой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД России."Рассчитываю, что вы в полной мере используете свой оперативный, кадровый, технический потенциал, чтобы выйти на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей, в обеспечении надежной защиты их прав, свобод и собственности. И, прежде всего, будете более решительно, наступательно бороться с криминальной угрозой", - сказал он.

https://ria.ru/20200818/1575932392.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, общество