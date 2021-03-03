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Путин призвал решительно бороться с криминальной угрозой
Путин призвал решительно бороться с криминальной угрозой
Надо решительно и наступательно бороться с криминальной угрозой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:31
2021-03-03T15:06
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Надо решительно и наступательно бороться с криминальной угрозой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД России."Рассчитываю, что вы в полной мере используете свой оперативный, кадровый, технический потенциал, чтобы выйти на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей, в обеспечении надежной защиты их прав, свобод и собственности. И, прежде всего, будете более решительно, наступательно бороться с криминальной угрозой", - сказал он.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, общество

Путин призвал решительно бороться с криминальной угрозой

13:31 03.03.2021 (обновлено: 15:06 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Надо решительно и наступательно бороться с криминальной угрозой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД России.
"Рассчитываю, что вы в полной мере используете свой оперативный, кадровый, технический потенциал, чтобы выйти на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей, в обеспечении надежной защиты их прав, свобод и собственности. И, прежде всего, будете более решительно, наступательно бороться с криминальной угрозой", - сказал он.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинОбщество
 
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