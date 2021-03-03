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Зеленский назвал "Северный поток — 2" мощным ударом по Украине
Зеленский назвал "Северный поток — 2" мощным ударом по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение "Северного потока — 2" мощным ударом по стране. Об этом он сказал во время брифинга с участием главы... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:40
2021-03-03T20:03
северный поток — 2
шарль мишель
евросоюз
владимир зеленский
сша
украина
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение "Северного потока — 2" мощным ударом по стране. Об этом он сказал во время брифинга с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.Президент Украины посетовал, что страна вместе с Европейским союзом и США "многое сделала" для того, чтобы газопровод не был завершен. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.
https://ria.ru/20210303/potok-1599682366.html
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северный поток — 2, шарль мишель, евросоюз, владимир зеленский, сша, украина

Зеленский назвал "Северный поток — 2" мощным ударом по Украине

18:40 03.03.2021 (обновлено: 20:03 03.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 3 мар РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение "Северного потока — 2" мощным ударом по стране. Об этом он сказал во время брифинга с участием главы Евросовета Шарля Мишеля.

"Если "поток" будет достроен, это будет мощный удар по Украине. Кроме Донбасса и Крыма, это будет еще один, третий, а может, даже четвертый", — сказал Зеленский.

Президент Украины посетовал, что страна вместе с Европейским союзом и США "многое сделала" для того, чтобы газопровод не был завершен.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и Польша.
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Северный поток — 2Шарль МишельЕвросоюзВладимир ЗеленскийСШАУкраина
 
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