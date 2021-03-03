https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599723658.html

Петербуржца заподозрили в убийстве сожительницы в день ее рождения

Петербуржца заподозрили в убийстве сожительницы в день ее рождения

Полиция задержала мужчину в Петербурге, подозреваемого в убийстве своей сожительницы в день ее рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:00

2021-03-03T12:00

2021-03-03T12:00

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Полиция задержала мужчину в Петербурге, подозреваемого в убийстве своей сожительницы в день ее рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Первого марта в своей квартире дома 3 корпус 3 по проспекту Ветеранов с травмой головы и ножевыми ранениями было обнаружено тело 51-летней женщины. Было установлено, что потерпевшая скончалась около четырех суток назад. Как раз в тот день женщина отмечала свой день рождения…", - говорится в сообщении.В ведомстве добавляют, что под подозрение сразу же попал 34-летний сожитель погибшей женщины. Установлено, что ссора между сожителями произошла после употребления спиртных напитков. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", уточняют в пресс-службе.

https://ria.ru/20210303/yama-1599699388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия