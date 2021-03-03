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Петербуржца заподозрили в убийстве сожительницы в день ее рождения
Петербуржца заподозрили в убийстве сожительницы в день ее рождения
Полиция задержала мужчину в Петербурге, подозреваемого в убийстве своей сожительницы в день ее рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:00
2021-03-03T12:00
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Полиция задержала мужчину в Петербурге, подозреваемого в убийстве своей сожительницы в день ее рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Первого марта в своей квартире дома 3 корпус 3 по проспекту Ветеранов с травмой головы и ножевыми ранениями было обнаружено тело 51-летней женщины. Было установлено, что потерпевшая скончалась около четырех суток назад. Как раз в тот день женщина отмечала свой день рождения…", - говорится в сообщении.В ведомстве добавляют, что под подозрение сразу же попал 34-летний сожитель погибшей женщины. Установлено, что ссора между сожителями произошла после употребления спиртных напитков. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", уточняют в пресс-службе.
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санкт-петербург, происшествия

Петербуржца заподозрили в убийстве сожительницы в день ее рождения

12:00 03.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Полиция задержала мужчину в Петербурге, подозреваемого в убийстве своей сожительницы в день ее рождения, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Первого марта в своей квартире дома 3 корпус 3 по проспекту Ветеранов с травмой головы и ножевыми ранениями было обнаружено тело 51-летней женщины. Было установлено, что потерпевшая скончалась около четырех суток назад. Как раз в тот день женщина отмечала свой день рождения…", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что под подозрение сразу же попал 34-летний сожитель погибшей женщины. Установлено, что ссора между сожителями произошла после употребления спиртных напитков. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", уточняют в пресс-службе.
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