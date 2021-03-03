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Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Депутаты думы города Тольятти в Самарской области на заседании в среду большинством голосов приняли отставку мэра города Сергея Анташева, работа которого... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:08
2021-03-03T10:08
самара
самарская область
тольятти
политика
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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты думы города Тольятти в Самарской области на заседании в среду большинством голосов приняли отставку мэра города Сергея Анташева, работа которого вызывала нарекания.Анташев написал заявление об уходе по собственному желанию 17 февраля после критики со стороны региональных властей и жителей города. По данным правительства Самарской области, нарекания в адрес руководства Тольятти возникали при реализации национальных проектов, исполнении задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии. По данным региональных властей, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот."Тридцать три – "за", один не голосовал", - сказал председатель думы Николай Остудин. До избрания нового мэра городской думой обязанности главы Тольятти исполняет Игорь Ладыка, который ранее занимал пост первого заместителя мэра города.Депутаты 34 голосами решили объявить новый конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Как уточнил на заседании Остудин, документы от претендентов будут приниматься до 9 апреля включительно. Также на заседании думы была сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Тольятти.В сентябре 2014 года в Самаре были отменены прямые выборы мэра, в ноябре - в остальных муниципалитетах региона. Анташев занял пост мэра Тольятти в апреле 2017 года по итогам конкурса, на посту главы города он был утвержден решением городской думы. До этого Анташев возглавлял самарский филиал "Энергосбыт плюс".
https://ria.ru/20210218/antashev-1598057854.html
https://ria.ru/20210114/avksenteva-1592956672.html
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РИА Новости
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самара, самарская область, тольятти, политика

Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева

10:08 03.03.2021
 
© Фото : администрация городского округа ТольяттиГлава городского округа Тольятти Сергей Анташев
Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : администрация городского округа Тольятти
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты думы города Тольятти в Самарской области на заседании в среду большинством голосов приняли отставку мэра города Сергея Анташева, работа которого вызывала нарекания.
Анташев написал заявление об уходе по собственному желанию 17 февраля после критики со стороны региональных властей и жителей города. По данным правительства Самарской области, нарекания в адрес руководства Тольятти возникали при реализации национальных проектов, исполнении задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии. По данным региональных властей, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот.
Панорама города Тольятти - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
18 февраля, 17:23
Мэр Тольятти Анташев подал в отставку
"Тридцать три – "за", один не голосовал", - сказал председатель думы Николай Остудин. До избрания нового мэра городской думой обязанности главы Тольятти исполняет Игорь Ладыка, который ранее занимал пост первого заместителя мэра города.
Депутаты 34 голосами решили объявить новый конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Как уточнил на заседании Остудин, документы от претендентов будут приниматься до 9 апреля включительно. Также на заседании думы была сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Тольятти.
В сентябре 2014 года в Самаре были отменены прямые выборы мэра, в ноябре - в остальных муниципалитетах региона. Анташев занял пост мэра Тольятти в апреле 2017 года по итогам конкурса, на посту главы города он был утвержден решением городской думы. До этого Анташев возглавлял самарский филиал "Энергосбыт плюс".
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