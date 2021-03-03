https://ria.ru/20210303/titsian-1599646672.html

В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана

В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана

Картина с изображением сцены Тайной вечери, которая 110 лет висела в приходской церкви в городе Ледбери (Англия) может принадлежать кисти итальянского живописца РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T05:31

2021-03-03T05:31

2021-03-03T05:31

реставрация

леонардо да винчи

англия

великобритания

культура

новости культуры

вечеллио тициан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599654542_0:178:2048:1330_1920x0_80_0_0_e7c4192a5c9a346906df09d4ec2b1d32.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Картина с изображением сцены Тайной вечери, которая 110 лет висела в приходской церкви в городе Ледбери (Англия) может принадлежать кисти итальянского живописца Тициана. К такому выводу пришел искусствовед и реставратор Рональд Мур, сообщает Daily Mail. По информации издания, он приехал Ледбери, чтобы восстановить находящуюся в церкви написанную в XIX-м веке копию знаменитой "Тайной вечери" Леонардо да Винчи. Внезапно в дальнем углу Мур обнаружил выцветшую, но гораздо более ценную картину. Он изучал обнаруженное полотно более трех лет. В итоге Рональд Мур нашел доказательства того, что произведение искусства XVI века действительно было создано в мастерской одного из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения.Например, искусствовед заметил, что лицо одного из апостолов, который сидит слева на краю стола в золотых одеждах, напоминает портрет Тициана в молодости. Его теория подтвердилась, когда он сравнил фигуру на полотне с автопортретом художника 1567 года с помощью компьютерной программы для распознавания лиц. А после того, как Мур удалил тончайший слой бесцветного лака, обнаружил, что на картине скрыта подпись живописца. Реставратор также нашел письмо от предыдущего владельца полотна — коллекционера Джона Скиппе, датированное 1775 годом. В тексте документа говорится, что он купил "наиболее хорошо сохранившуюся работу Тициана" в венецианском монастыре. В 1909-м потомок Скиппе подарил полотно приходской церкви. Но к тому времени точное происхождение картины и связь с Тицианом были утеряны.

https://ria.ru/20210301/pompeii-1599151992.html

англия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реставрация, леонардо да винчи, англия, великобритания, новости культуры, вечеллио тициан