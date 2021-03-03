https://ria.ru/20210303/tiktok-1599711131.html
TikTok заявил, что оперативно блокирует контент с призывами к суициду
TikTok заявил, что оперативно блокирует контент с призывами к суициду
Мобильное приложение для коротких видео TikTok после жалоб заявило, что не допускает к публикации контент, пропагандирующий суицид, и оперативно блокирует то,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:00
2021-03-03T11:00
2021-03-03T11:00
tiktok
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
ирина яровая
александр бастрыкин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_0:288:2984:1966_1920x0_80_0_0_bfe77e5ea4605f0bc146cfc3a145c0e6.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мобильное приложение для коротких видео TikTok после жалоб заявило, что не допускает к публикации контент, пропагандирующий суицид, и оперативно блокирует то, что нарушает правила сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.Ранее в столичном департаменте образования и науки РИА Новости заявили, что школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях этого контента. Бастрыкин поручил провести проверку."Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги для того, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах. Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами", - сказали в пресс-службе.В TikTok отметили, что безопасность сообщества, особенно самых молодых пользователей - это абсолютный приоритет. "Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия", - указал собеседник агентства.Администрация соцсети призывает пользователей и организации отправлять жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok.
https://ria.ru/20210302/youtube-1599582626.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_861222bba85010c94b4fc9cd87c56acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, ирина яровая, александр бастрыкин, москва, общество
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Мобильное приложение для коротких видео TikTok
после жалоб заявило, что не допускает к публикации контент, пропагандирующий суицид, и оперативно блокирует то, что нарушает правила сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
Ранее в столичном департаменте образования и науки РИА Новости заявили, что школы Москвы
направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК
РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях этого контента. Бастрыкин поручил провести проверку.
"Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги для того, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах. Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами", - сказали в пресс-службе.
В TikTok отметили, что безопасность сообщества, особенно самых молодых пользователей - это абсолютный приоритет. "Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия", - указал собеседник агентства.
Администрация соцсети призывает пользователей и организации отправлять жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok.