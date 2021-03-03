https://ria.ru/20210303/tiktok-1599711131.html

TikTok заявил, что оперативно блокирует контент с призывами к суициду

TikTok заявил, что оперативно блокирует контент с призывами к суициду

Мобильное приложение для коротких видео TikTok после жалоб заявило, что не допускает к публикации контент, пропагандирующий суицид, и оперативно блокирует то,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:00

2021-03-03T11:00

2021-03-03T11:00

tiktok

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

ирина яровая

александр бастрыкин

москва

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мобильное приложение для коротких видео TikTok после жалоб заявило, что не допускает к публикации контент, пропагандирующий суицид, и оперативно блокирует то, что нарушает правила сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.Ранее в столичном департаменте образования и науки РИА Новости заявили, что школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях этого контента. Бастрыкин поручил провести проверку."Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги для того, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах. Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами", - сказали в пресс-службе.В TikTok отметили, что безопасность сообщества, особенно самых молодых пользователей - это абсолютный приоритет. "Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия", - указал собеседник агентства.Администрация соцсети призывает пользователей и организации отправлять жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok.

https://ria.ru/20210302/youtube-1599582626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, ирина яровая, александр бастрыкин, москва, общество