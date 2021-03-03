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https://ria.ru/20210303/tiktok-1599711131.html
TikTok заявил, что оперативно блокирует контент с призывами к суициду
TikTok заявил, что оперативно блокирует контент с призывами к суициду
Мобильное приложение для коротких видео TikTok после жалоб заявило, что не допускает к публикации контент, пропагандирующий суицид, и оперативно блокирует то,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:00
2021-03-03T11:00
tiktok
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
ирина яровая
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мобильное приложение для коротких видео TikTok после жалоб заявило, что не допускает к публикации контент, пропагандирующий суицид, и оперативно блокирует то, что нарушает правила сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.Ранее в столичном департаменте образования и науки РИА Новости заявили, что школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях этого контента. Бастрыкин поручил провести проверку."Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги для того, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах. Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами", - сказали в пресс-службе.В TikTok отметили, что безопасность сообщества, особенно самых молодых пользователей - это абсолютный приоритет. "Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия", - указал собеседник агентства.Администрация соцсети призывает пользователей и организации отправлять жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok.
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tiktok, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, ирина яровая, александр бастрыкин, москва, общество

TikTok заявил, что оперативно блокирует контент с призывами к суициду

11:00 03.03.2021
 
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / Anjum Naveed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мобильное приложение для коротких видео TikTok после жалоб заявило, что не допускает к публикации контент, пропагандирующий суицид, и оперативно блокирует то, что нарушает правила сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
Ранее в столичном департаменте образования и науки РИА Новости заявили, что школы Москвы направили в родительские чаты предупреждения о призывах к детскому суициду в соцсети TikTok. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой оперативно принять меры и найти причастных к распространению в соцсетях этого контента. Бастрыкин поручил провести проверку.
"Как мы указываем в правилах сообщества, мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие хэштеги для того, чтобы предотвращать участие пользователей в опасных челленджах. Мы удалили и продолжаем оперативно идентифицировать и удалять с платформы видеоролики, связанные с самоубийствами", - сказали в пресс-службе.
В TikTok отметили, что безопасность сообщества, особенно самых молодых пользователей - это абсолютный приоритет. "Мы заботимся о благополучии и здоровье нашего сообщества и показываем пользователям, которые ищут подобный контент в нашем приложении, специальные ресурсы поддержки и телефон доверия", - указал собеседник агентства.
Администрация соцсети призывает пользователей и организации отправлять жалобы на любой неприемлемый контент, обнаруженный в TikTok.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 13:11Наука
YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
 
TikTokСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФИрина ЯроваяАлександр БастрыкинМоскваОбщество
 
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