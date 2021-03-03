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В Южном Судане при крушении небольшого самолета погибли десять человек
В Южном Судане при крушении небольшого самолета погибли десять человек
Губернатор южносуданского штата Джонглей подтвердил гибель десяти человек в результате крушения небольшого коммерческого самолета, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:39
2021-03-03T10:39
2021-03-03T10:39
джуба
южный судан
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Губернатор южносуданского штата Джонглей подтвердил гибель десяти человек в результате крушения небольшого коммерческого самолета, сообщает агентство Anadolu.Губернатор Денай Джок Чагор заявил, что самолет авиакомпании South Supreme Airlines упал во вторник примерно в 17.00 по местному времени близ аэродрома в Пиери (Pieri) вскоре после вылета в столицу Южного Судана Джубу. По его словам, в результате крушения скончались двое пилотов и восемь пассажиров."Мы молимся вместе с их семьями и близкими. От себя лично и от имени народа штата Джонглей и всей нации я выражаю соболезнования пострадавшим семьям и друзьям в эти часы горя", - цитирует агентство заявление губернатора.Как заявил радиостанции Eye Radio один из очевидцев, среди погибших двое детей и шесть женщин. Причина крушения неизвестна.
https://ria.ru/20200725/1574915421.html
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