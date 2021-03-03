https://ria.ru/20210303/stone-1599622909.html

Шэрон Стоун похвасталась картиной, которую написала кистями для макияжа

Шэрон Стоун похвасталась картиной, которую написала кистями для макияжа

Американская актриса Шэрон Стоун разместила в Instagram фотографию своей картины, написанной акварелью с помощью кистей для макияжа. Какими именно — номинантка... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T02:34

2021-03-03T02:34

2021-03-03T02:34

живопись

культура

новости культуры

шэрон стоун

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун разместила в Instagram фотографию своей картины, написанной акварелью с помощью кистей для макияжа. Какими именно — номинантка на премию "Оскар" не уточнила. На полотне Стоун изобразила пейзаж с голубым небом, зелеными холмами и каменистым ландшафтом. Над картиной актриса работала несколько дней, и о каждом этапе рассказывала в соцсети. Сначала она положила краску фиолетового и желтого оттенков. Затем добавила волнистую линию терракотового цвета, а в конце более детально проработала небо и придала объем камням. В комментариях пользователи отметили, что у Шэрон Стоун получилась "интересная и выразительная" работа. "Браво", "Действительно неплохо", "Красиво", — написали подписчики.

https://ria.ru/20190927/1559205544.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

живопись, новости культуры, шэрон стоун