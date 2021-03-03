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Шэрон Стоун похвасталась картиной, которую написала кистями для макияжа
Шэрон Стоун похвасталась картиной, которую написала кистями для макияжа
Американская актриса Шэрон Стоун разместила в Instagram фотографию своей картины, написанной акварелью с помощью кистей для макияжа. Какими именно — номинантка... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T02:34
2021-03-03T02:34
живопись
культура
новости культуры
шэрон стоун
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун разместила в Instagram фотографию своей картины, написанной акварелью с помощью кистей для макияжа. Какими именно — номинантка на премию "Оскар" не уточнила. На полотне Стоун изобразила пейзаж с голубым небом, зелеными холмами и каменистым ландшафтом. Над картиной актриса работала несколько дней, и о каждом этапе рассказывала в соцсети. Сначала она положила краску фиолетового и желтого оттенков. Затем добавила волнистую линию терракотового цвета, а в конце более детально проработала небо и придала объем камням. В комментариях пользователи отметили, что у Шэрон Стоун получилась "интересная и выразительная" работа. "Браво", "Действительно неплохо", "Красиво", — написали подписчики.
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живопись, новости культуры, шэрон стоун

Шэрон Стоун похвасталась картиной, которую написала кистями для макияжа

02:34 03.03.2021
 
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"Кадр из фильма "Дом Пьера Кардена"
Кадр из фильма Дом Пьера Кардена - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 марРИА Новости. Американская актриса Шэрон Стоун разместила в Instagram фотографию своей картины, написанной акварелью с помощью кистей для макияжа. Какими именно — номинантка на премию "Оскар" не уточнила.
"Наконец-то! Теперь я действительно закончила. Готово: "Мать — Земля", — назвала свою работу голливудская звезда.
На полотне Стоун изобразила пейзаж с голубым небом, зелеными холмами и каменистым ландшафтом.
Над картиной актриса работала несколько дней, и о каждом этапе рассказывала в соцсети. Сначала она положила краску фиолетового и желтого оттенков. Затем добавила волнистую линию терракотового цвета, а в конце более детально проработала небо и придала объем камням.
В комментариях пользователи отметили, что у Шэрон Стоун получилась "интересная и выразительная" работа. "Браво", "Действительно неплохо", "Красиво", — написали подписчики.
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