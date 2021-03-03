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Блинкен назвал главную проблему США
Блинкен назвал главную проблему США
США будут относиться к Китаю как к противнику и конкуренту, где необходимо, при возможности сотрудничать, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T19:30
2021-03-03T19:30
2021-03-03T19:43
энтони блинкен
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в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США будут относиться к Китаю как к противнику и конкуренту, где необходимо, при возможности сотрудничать, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Некоторые страны представляют для нас серьезные вызовы, включая Россию, Иран и КНДР… но вызов Китая другой", - сказал Блинкен, выступая с программной речью по внешней политике.По его словам, КНР - главная проблема США, и к ней нужно подходить с позиции силы. "Китай единственный способен бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе… Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20210303/demokratiya-1599822565.html
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энтони блинкен, китай, сша, в мире