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Блинкен назвал главную проблему США
Блинкен назвал главную проблему США
США будут относиться к Китаю как к противнику и конкуренту, где необходимо, при возможности сотрудничать, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T19:30
2021-03-03T19:43
энтони блинкен
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США будут относиться к Китаю как к противнику и конкуренту, где необходимо, при возможности сотрудничать, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Некоторые страны представляют для нас серьезные вызовы, включая Россию, Иран и КНДР… но вызов Китая другой", - сказал Блинкен, выступая с программной речью по внешней политике.По его словам, КНР - главная проблема США, и к ней нужно подходить с позиции силы. "Китай единственный способен бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе… Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо", - сказал Блинкен.
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энтони блинкен, китай, сша, в мире

Блинкен назвал главную проблему США

19:30 03.03.2021 (обновлено: 19:43 03.03.2021)
 
© REUTERS / Pool / Manuel Balce CenetaГлава Госдепартамента Энтони Блинкен во время пресс-конференции
Глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© REUTERS / Pool / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США будут относиться к Китаю как к противнику и конкуренту, где необходимо, при возможности сотрудничать, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Некоторые страны представляют для нас серьезные вызовы, включая Россию, Иран и КНДР… но вызов Китая другой", - сказал Блинкен, выступая с программной речью по внешней политике.
По его словам, КНР - главная проблема США, и к ней нужно подходить с позиции силы. "Китай единственный способен бросить серьезный вызов стабильной открытой международной системе… Наши отношения с Китаем будут выдержаны в духе конкуренции, где это следует, в духе сотрудничества, где возможно, и в духе соперничества, когда это необходимо", - сказал Блинкен.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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