Радио Sputnik запускает программу о правозащитной деятельности
© РИА Новости/SputnikРадио Sputnik
© РИА Новости/Sputnik
МОСКВА, 3 мар, - РИА Новости. В эфире радио Sputnik 3 марта стартует новая тематическая программа "Правозащитники", ведущими которой станут Екатерина Рейферт, Ева Меркачева и Александр Хуруджи, известные общественные деятели по защите прав и свобод российских граждан. Программа будет выходить еженедельно по средам в 19:00 на сайте радио Sputnik и в его официальных аккаунтах в YouTube и Facebook, где слушатели в режиме реального времени смогут задать вопросы ведущим и гостям передачи, а также оставить комментарии. Цель программы – обсудить главные правозащитные темы и новости прошедшей и текущей недели, вызвавшие широкий общественный резонанс.
Комментируя старт новой авторской программы на радио Sputnik, Екатерина Рейферт отметила:
"Там, где начинается право другого - заканчивается твое. И наоборот. Для того, чтобы права защищать, нужно понимать их границы и способы защиты. Во избежание путаницы и спекуляций, объясняем четко и ясно, на живых примерах. Даем ценные советы, помогаем разобраться в отношениях с адвокатами, чиновниками, правоохранителями и юристами. Самая острая правозащитная повестка за прошедшую неделю".
© РИА Новости/SputnikРадио Sputnik
© РИА Новости/Sputnik
В фокусе обсуждений первого выпуска программы "Правозащитники" - выход на свободу "Скопинского маньяка" Виктора Мохова и связанные с этим вопросы наказания и контроля за педофилами. В программе также прозвучит история многодетной матери из Ямала, столкнувшейся с чиновничьим беспределом. В эфире ведущие программы поговорят и о ликвидации общественной организации "За права человека", созданной включенным в список иноагентов правозащитником Львом Пономаревым, и связанным с этим общественным резонансом.
Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
17 февраля, 18:46Проект SputnikPro впервые стартовал в Иране