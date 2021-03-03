https://ria.ru/20210303/sputnik-1599770076.html

Радио Sputnik запускает программу о правозащитной деятельности

Радио Sputnik запускает программу о правозащитной деятельности

В эфире радио Sputnik 3 марта стартует новая тематическая программа "Правозащитники", ведущими которой станут Екатерина Рейферт, Ева Меркачева и Александр... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:27

2021-03-03T15:27

2021-03-03T15:27

виктор мохов

радио sputnik

медиа - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599768853_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_41d58845265b9eb4594025631e3a257c.jpg

МОСКВА, 3 мар, - РИА Новости. В эфире радио Sputnik 3 марта стартует новая тематическая программа "Правозащитники", ведущими которой станут Екатерина Рейферт, Ева Меркачева и Александр Хуруджи, известные общественные деятели по защите прав и свобод российских граждан. Программа будет выходить еженедельно по средам в 19:00 на сайте радио Sputnik и в его официальных аккаунтах в YouTube и Facebook, где слушатели в режиме реального времени смогут задать вопросы ведущим и гостям передачи, а также оставить комментарии. Цель программы – обсудить главные правозащитные темы и новости прошедшей и текущей недели, вызвавшие широкий общественный резонанс.Комментируя старт новой авторской программы на радио Sputnik, Екатерина Рейферт отметила: В фокусе обсуждений первого выпуска программы "Правозащитники" - выход на свободу "Скопинского маньяка" Виктора Мохова и связанные с этим вопросы наказания и контроля за педофилами. В программе также прозвучит история многодетной матери из Ямала, столкнувшейся с чиновничьим беспределом. В эфире ведущие программы поговорят и о ликвидации общественной организации "За права человека", созданной включенным в список иноагентов правозащитником Львом Пономаревым, и связанным с этим общественным резонансом.Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.

https://ria.ru/20210217/sputnikpro-1597900239.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор мохов, радио sputnik, медиа - общество, общество