Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/sputnik-1599770076.html
Радио Sputnik запускает программу о правозащитной деятельности
Радио Sputnik запускает программу о правозащитной деятельности
В эфире радио Sputnik 3 марта стартует новая тематическая программа "Правозащитники", ведущими которой станут Екатерина Рейферт, Ева Меркачева и Александр... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:27
2021-03-03T15:27
виктор мохов
радио sputnik
медиа - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599768853_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_41d58845265b9eb4594025631e3a257c.jpg
МОСКВА, 3 мар, - РИА Новости. В эфире радио Sputnik 3 марта стартует новая тематическая программа "Правозащитники", ведущими которой станут Екатерина Рейферт, Ева Меркачева и Александр Хуруджи, известные общественные деятели по защите прав и свобод российских граждан. Программа будет выходить еженедельно по средам в 19:00 на сайте радио Sputnik и в его официальных аккаунтах в YouTube и Facebook, где слушатели в режиме реального времени смогут задать вопросы ведущим и гостям передачи, а также оставить комментарии. Цель программы – обсудить главные правозащитные темы и новости прошедшей и текущей недели, вызвавшие широкий общественный резонанс.Комментируя старт новой авторской программы на радио Sputnik, Екатерина Рейферт отметила: В фокусе обсуждений первого выпуска программы "Правозащитники" - выход на свободу "Скопинского маньяка" Виктора Мохова и связанные с этим вопросы наказания и контроля за педофилами. В программе также прозвучит история многодетной матери из Ямала, столкнувшейся с чиновничьим беспределом. В эфире ведущие программы поговорят и о ликвидации общественной организации "За права человека", созданной включенным в список иноагентов правозащитником Львом Пономаревым, и связанным с этим общественным резонансом.Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
https://ria.ru/20210217/sputnikpro-1597900239.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599768853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64d049304b7d9da74becdf3347b579fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор мохов, радио sputnik, медиа - общество, общество

Радио Sputnik запускает программу о правозащитной деятельности

15:27 03.03.2021
 
© РИА Новости/SputnikРадио Sputnik
Радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости/Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар, - РИА Новости. В эфире радио Sputnik 3 марта стартует новая тематическая программа "Правозащитники", ведущими которой станут Екатерина Рейферт, Ева Меркачева и Александр Хуруджи, известные общественные деятели по защите прав и свобод российских граждан. Программа будет выходить еженедельно по средам в 19:00 на сайте радио Sputnik и в его официальных аккаунтах в YouTube и Facebook, где слушатели в режиме реального времени смогут задать вопросы ведущим и гостям передачи, а также оставить комментарии. Цель программы – обсудить главные правозащитные темы и новости прошедшей и текущей недели, вызвавшие широкий общественный резонанс.
Комментируя старт новой авторской программы на радио Sputnik, Екатерина Рейферт отметила:
"Там, где начинается право другого - заканчивается твое. И наоборот. Для того, чтобы права защищать, нужно понимать их границы и способы защиты. Во избежание путаницы и спекуляций, объясняем четко и ясно, на живых примерах. Даем ценные советы, помогаем разобраться в отношениях с адвокатами, чиновниками, правоохранителями и юристами. Самая острая правозащитная повестка за прошедшую неделю".
© РИА Новости/SputnikРадио Sputnik
Радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости/Sputnik
В фокусе обсуждений первого выпуска программы "Правозащитники" - выход на свободу "Скопинского маньяка" Виктора Мохова и связанные с этим вопросы наказания и контроля за педофилами. В программе также прозвучит история многодетной матери из Ямала, столкнувшейся с чиновничьим беспределом. В эфире ведущие программы поговорят и о ликвидации общественной организации "За права человека", созданной включенным в список иноагентов правозащитником Львом Пономаревым, и связанным с этим общественным резонансом.
Радио Sputnik - самая цитируемая радиостанция России в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия". Сайт радио Sputnik был запущен в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все ранее вышедшие программы (подкасты). На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по самым ключевым новостям в России и мире. Ежедневно на радио Sputnik ссылаются ключевые российские СМИ.
Директор по международному сотрудничеству МИА Россия сегодня Василий Пушков и руководитель новостной службы на иностранных языках Sputnik Виктория Поликарпова во время онлайн-встречи с журналистами новостного агентства IRNA - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 18:46
Проект SputnikPro впервые стартовал в Иране
 
Виктор МоховРадио SputnikМедиа - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния