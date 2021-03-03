https://ria.ru/20210303/sovfed-1599741281.html

Совфед одобрил закон о праве ЦИК инициировать удаление агитации

Совфед одобрил закон о праве ЦИК инициировать удаление агитации

Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, согласно которому ЦИК России и региональные избиркомы смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:17

2021-03-03T13:17

2021-03-03T14:07

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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политика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, согласно которому ЦИК России и региональные избиркомы смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.Соответствующие изменения внесены в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".В настоящее время, отмечают авторы законопроекта, у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах.В соответствии с одобренным СФ законом, ЦИК и региональные избирательные комиссии получают полномочия по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.Предусматривается, что территориальные избиркомы также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.В соответствии с законом, владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование об удалении материалов. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга обязан ограничить доступ к этому ресурсу по истечении суток с момента получения уведомления Роскомнадзора.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20210303/agitatsiya-1599739317.html

https://ria.ru/20210217/vybory-1597822695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, совет федерации рф, политика