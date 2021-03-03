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Совфед одобрил закон о праве ЦИК инициировать удаление агитации
Совфед одобрил закон о праве ЦИК инициировать удаление агитации
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, согласно которому ЦИК России и региональные избиркомы смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:17
2021-03-03T13:17
2021-03-03T14:07
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, согласно которому ЦИК России и региональные избиркомы смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.Соответствующие изменения внесены в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".В настоящее время, отмечают авторы законопроекта, у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах.В соответствии с одобренным СФ законом, ЦИК и региональные избирательные комиссии получают полномочия по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.Предусматривается, что территориальные избиркомы также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.В соответствии с законом, владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование об удалении материалов. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга обязан ограничить доступ к этому ресурсу по истечении суток с момента получения уведомления Роскомнадзора.Закон поступает на подпись президенту.
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цик рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в среду на заседании закон, согласно которому ЦИК России
и региональные избиркомы смогут обращаться в Роскомнадзор
с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.
Соответствующие изменения внесены в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В настоящее время, отмечают авторы законопроекта, у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении информации либо агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах.
В соответствии с одобренным СФ законом, ЦИК и региональные избирательные комиссии получают полномочия по обращению в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в сети интернет агитационных материалов, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.
Предусматривается, что территориальные избиркомы также смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконных агитматериалов.
В соответствии с законом, владелец ресурса должен будет удалить незаконные агитматериалы в течение суток. При этом Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование об удалении материалов. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга обязан ограничить доступ к этому ресурсу по истечении суток с момента получения уведомления Роскомнадзора.
Закон поступает на подпись президенту.