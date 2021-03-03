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Кинолог рассказал, почему собака машет хвостом
Кинолог рассказал, почему собака машет хвостом
Российская кинологическая федерация (РКФ) составила список значений движений тела собаки, таких как виляние хвостом, движение ушами и рычание. О том, что в той... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T07:08
2021-03-03T11:34
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) составила список значений движений тела собаки, таких как виляние хвостом, движение ушами и рычание. О том, что в той или иной ситуации означают эти действия животного, РИА Новости рассказал президент РКФ Владимир Голубев.Одним из самых распространенных сигналов собаки является виляние хвостом. Если собака машет им из стороны в сторону или по кругу, расслаблена или демонстрирует другие признаки позитивного поведения, значит, она испытывает радость. Если собака напряжена, занимает оборонительную позу, то виляющий хвост сигнализирует о возбуждении или злости, рассказал Голубев.Если пес поднял хвост высоко, значит, в этот момент он готов к конфликту. Обычно такое положение говорит о том, что собака возбуждена и чувствует себя уверенно, рассказал эксперт.Расположенный низко между ног хвост означает, что собака нервничает, боится или испытывает дискомфорт. У некоторых собак такое положение хвоста демонстрирует максимальную концентрацию, пояснил Голубев.Понять эмоции собаки помогут также глаза. Широко раскрытые глаза и концентрация взгляда обычно обозначают возбуждение и беспокойство. Если при этом собака начинает рычать, не отводит взгляд и не моргает, то это признаки защитного поведения животного, рассказал кинолог.Также кинолог просил собаководов обращать внимание на уши. Дружелюбная и веселая собака отодвигает уши немного назад и в стороны — это означает, что она готова к контакту и чувствует радость. Если питомец чем-то заинтересован, он поднимет уши вверх и направит их к источнику интереса. При активной агрессии животное вытягивает уши вперед и вверх. Об активной агрессии будут свидетельствовать также плотно прижатые к голове уши. Собака, испытывающая страх, отводит их назад и прижимает к голове, пояснил Голубев.Еще один жест с многими значениями — когда собака пытается зевнуть, рассказал эксперт. Если она не устала, то такой жест может указывать на стресс и попытку животного избавиться от переживаний. Оскал и обнаженные зубы могут сигнализировать о покорности собаки, но если такая мимика сопровождается рычанием, защитной стойкой и поднятой шерстью, это признак агрессии. Когда собака часто облизывает морду, это сигнализирует о том, что она чувствует себя неуютно и воспринимает ситуацию как небезопасную, сообщил кинолог.Рассказать о состоянии животного поможет и положение тела. Когда пес напуган или боится, он прижимается к земле, пытаясь казаться меньше, он может подгибать лапы, прижимать хвост, держать голову низко. Если пес радуется, он может подпрыгивать и пытаться вовлечь хозяина в игру. О том, что животное чувствует уверенность и превосходство, скажет положение тела, в котором собака старается казаться больше: она стоит прямо, высоко подняв голову и хвост. Если пес трогает человека лапой, кладет голову ему на колено или касается носом рук, то просит ласки и внимания, рассказал Голубев.
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россия, российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, общество

Кинолог рассказал, почему собака машет хвостом

07:08 03.03.2021 (обновлено: 11:34 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) составила список значений движений тела собаки, таких как виляние хвостом, движение ушами и рычание. О том, что в той или иной ситуации означают эти действия животного, РИА Новости рассказал президент РКФ Владимир Голубев.

"В силу того, что собака не может объяснить, что она хочет или испытывает, она показывает это с помощью поз, голоса и движений. Владелец должен научиться понимать язык тела животного и грамотно интерпретировать каждый сигнал. От того, насколько правильно хозяин считывает сигналы собаки, будет зависеть не только успешное общение с питомцем, но и правильная трактовка его поведения", — рассказал кинолог.

Одним из самых распространенных сигналов собаки является виляние хвостом. Если собака машет им из стороны в сторону или по кругу, расслаблена или демонстрирует другие признаки позитивного поведения, значит, она испытывает радость. Если собака напряжена, занимает оборонительную позу, то виляющий хвост сигнализирует о возбуждении или злости, рассказал Голубев.
Если пес поднял хвост высоко, значит, в этот момент он готов к конфликту. Обычно такое положение говорит о том, что собака возбуждена и чувствует себя уверенно, рассказал эксперт.
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Расположенный низко между ног хвост означает, что собака нервничает, боится или испытывает дискомфорт. У некоторых собак такое положение хвоста демонстрирует максимальную концентрацию, пояснил Голубев.
Понять эмоции собаки помогут также глаза. Широко раскрытые глаза и концентрация взгляда обычно обозначают возбуждение и беспокойство. Если при этом собака начинает рычать, не отводит взгляд и не моргает, то это признаки защитного поведения животного, рассказал кинолог.

"Собака, которая отводит взгляд или щурится, демонстрирует покорность. И не всегда это положительная эмоция: не исключено, что пес беспокоится о взаимодействии с вами и о своей безопасности", — рассказал он.

Также кинолог просил собаководов обращать внимание на уши. Дружелюбная и веселая собака отодвигает уши немного назад и в стороны — это означает, что она готова к контакту и чувствует радость. Если питомец чем-то заинтересован, он поднимет уши вверх и направит их к источнику интереса. При активной агрессии животное вытягивает уши вперед и вверх. Об активной агрессии будут свидетельствовать также плотно прижатые к голове уши. Собака, испытывающая страх, отводит их назад и прижимает к голове, пояснил Голубев.
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Еще один жест с многими значениями — когда собака пытается зевнуть, рассказал эксперт. Если она не устала, то такой жест может указывать на стресс и попытку животного избавиться от переживаний. Оскал и обнаженные зубы могут сигнализировать о покорности собаки, но если такая мимика сопровождается рычанием, защитной стойкой и поднятой шерстью, это признак агрессии. Когда собака часто облизывает морду, это сигнализирует о том, что она чувствует себя неуютно и воспринимает ситуацию как небезопасную, сообщил кинолог.
Рассказать о состоянии животного поможет и положение тела. Когда пес напуган или боится, он прижимается к земле, пытаясь казаться меньше, он может подгибать лапы, прижимать хвост, держать голову низко. Если пес радуется, он может подпрыгивать и пытаться вовлечь хозяина в игру. О том, что животное чувствует уверенность и превосходство, скажет положение тела, в котором собака старается казаться больше: она стоит прямо, высоко подняв голову и хвост. Если пес трогает человека лапой, кладет голову ему на колено или касается носом рук, то просит ласки и внимания, рассказал Голубев.

"Когда собака ложится на спину, это не всегда призыв погладить ее по животу. Такая поза может сигнализировать о покорности или страхе и служить призывом оставить питомца в покое. Но если собака вполне счастлива, жизнерадостно виляет хвостом, а затем переворачивается на спину — она играет с вами и просит ласки", — сообщил кинолог.

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РоссияРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)Владимир ГолубевОбщество
 
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