https://ria.ru/20210303/sobaki-1599689446.html

Кинолог рассказал, почему собака машет хвостом

Кинолог рассказал, почему собака машет хвостом

Российская кинологическая федерация (РКФ) составила список значений движений тела собаки, таких как виляние хвостом, движение ушами и рычание. О том, что в той... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T07:08

2021-03-03T07:08

2021-03-03T11:34

россия

российская кинологическая федерация (ркф)

владимир голубев

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) составила список значений движений тела собаки, таких как виляние хвостом, движение ушами и рычание. О том, что в той или иной ситуации означают эти действия животного, РИА Новости рассказал президент РКФ Владимир Голубев.Одним из самых распространенных сигналов собаки является виляние хвостом. Если собака машет им из стороны в сторону или по кругу, расслаблена или демонстрирует другие признаки позитивного поведения, значит, она испытывает радость. Если собака напряжена, занимает оборонительную позу, то виляющий хвост сигнализирует о возбуждении или злости, рассказал Голубев.Если пес поднял хвост высоко, значит, в этот момент он готов к конфликту. Обычно такое положение говорит о том, что собака возбуждена и чувствует себя уверенно, рассказал эксперт.Расположенный низко между ног хвост означает, что собака нервничает, боится или испытывает дискомфорт. У некоторых собак такое положение хвоста демонстрирует максимальную концентрацию, пояснил Голубев.Понять эмоции собаки помогут также глаза. Широко раскрытые глаза и концентрация взгляда обычно обозначают возбуждение и беспокойство. Если при этом собака начинает рычать, не отводит взгляд и не моргает, то это признаки защитного поведения животного, рассказал кинолог.Также кинолог просил собаководов обращать внимание на уши. Дружелюбная и веселая собака отодвигает уши немного назад и в стороны — это означает, что она готова к контакту и чувствует радость. Если питомец чем-то заинтересован, он поднимет уши вверх и направит их к источнику интереса. При активной агрессии животное вытягивает уши вперед и вверх. Об активной агрессии будут свидетельствовать также плотно прижатые к голове уши. Собака, испытывающая страх, отводит их назад и прижимает к голове, пояснил Голубев.Еще один жест с многими значениями — когда собака пытается зевнуть, рассказал эксперт. Если она не устала, то такой жест может указывать на стресс и попытку животного избавиться от переживаний. Оскал и обнаженные зубы могут сигнализировать о покорности собаки, но если такая мимика сопровождается рычанием, защитной стойкой и поднятой шерстью, это признак агрессии. Когда собака часто облизывает морду, это сигнализирует о том, что она чувствует себя неуютно и воспринимает ситуацию как небезопасную, сообщил кинолог.Рассказать о состоянии животного поможет и положение тела. Когда пес напуган или боится, он прижимается к земле, пытаясь казаться меньше, он может подгибать лапы, прижимать хвост, держать голову низко. Если пес радуется, он может подпрыгивать и пытаться вовлечь хозяина в игру. О том, что животное чувствует уверенность и превосходство, скажет положение тела, в котором собака старается казаться больше: она стоит прямо, высоко подняв голову и хвост. Если пес трогает человека лапой, кладет голову ему на колено или касается носом рук, то просит ласки и внимания, рассказал Голубев.

https://ria.ru/20210226/sobaki-1599028840.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/sobaka-1598166263.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/zhivotnye-1598155761.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев, общество