https://ria.ru/20210303/smert-1599692527.html

В Туве начали проверку из-за смерти женщины после нападения собак

В Туве начали проверку из-за смерти женщины после нападения собак

Следователи в Туве начали проверку после смерти женщины, которую, предположительно, покусали собаки, сообщает республиканский главк СК. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T08:09

2021-03-03T08:09

2021-03-03T08:09

следственный комитет россии (ск рф)

кызыл

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Следователи в Туве начали проверку после смерти женщины, которую, предположительно, покусали собаки, сообщает республиканский главк СК."В правоохранительные органы … поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении Кызыла 35-летней жительницы Кызыла, доставленной с территории левобережных дач. По данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что женщина поступила в больницу с множественными рваными ранами нижних и верхних конечностей и умерла спустя непродолжительное время. Очевидец происшествия пояснил следователям, что она пострадала от укусов трех собак, их хозяев правоохранителям удалось установить. На момент осмотра собаки не были на привязи.Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210226/sobaki-1599028840.html

кызыл

республика тыва

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следственный комитет россии (ск рф), кызыл, республика тыва, происшествия