https://ria.ru/20210303/smert-1599692527.html
В Туве начали проверку из-за смерти женщины после нападения собак
В Туве начали проверку из-за смерти женщины после нападения собак
Следователи в Туве начали проверку после смерти женщины, которую, предположительно, покусали собаки, сообщает республиканский главк СК. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:09
2021-03-03T08:09
2021-03-03T08:09
следственный комитет россии (ск рф)
кызыл
республика тыва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Следователи в Туве начали проверку после смерти женщины, которую, предположительно, покусали собаки, сообщает республиканский главк СК."В правоохранительные органы … поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении Кызыла 35-летней жительницы Кызыла, доставленной с территории левобережных дач. По данному факту незамедлительно организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что женщина поступила в больницу с множественными рваными ранами нижних и верхних конечностей и умерла спустя непродолжительное время. Очевидец происшествия пояснил следователям, что она пострадала от укусов трех собак, их хозяев правоохранителям удалось установить. На момент осмотра собаки не были на привязи.Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20210226/sobaki-1599028840.html
кызыл
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), кызыл, республика тыва, происшествия