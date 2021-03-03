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Россиян предупредили о схеме мошенничества с "ошибочным" переводом денег
Россиян предупредили о схеме мошенничества с "ошибочным" переводом денег
В России появилась новая схема мошенничества с "возвратом случайных переводов", сообщили "Известия". РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:14
2021-03-03T12:53
zecurion
россия
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В России появилась новая схема мошенничества с "возвратом случайных переводов", сообщили "Известия".Злоумышленники якобы по ошибке перечисляют потенциальной жертве деньги, после чего просят вернуть их по реквизитам третьему лицу, которому назначался перевод.Зачастую этот способ используют для привязки карты к какому-либо сервису в интернете, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, после такой транзакции порталы могут списывать с карты любые суммы без дополнительной верификации.Представители российских банков усомнились, что схема приобретет массовый характер из-за своей сложности и многоэтапности, а в Центробанке рекомендовали обращаться в свою кредитную организацию с заявлением на возврат денег отправителю.Сегодня стало широко известно еще об одной мошеннической схеме с использованием фишингового сайта, который имитирует интерфейс портала "Госуслуги". Это рассылка по электронной почте: в послании были типичные для сервиса госуслуг элементы — логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу, а для идентификации — указать СНИЛС. Злоумышленников выдал адрес отправителя, не имеющий отношения к государственному порталу.
https://ria.ru/20210303/virus-1599715234.html
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zecurion, россия, общество

Россиян предупредили о схеме мошенничества с "ошибочным" переводом денег

12:14 03.03.2021 (обновлено: 12:53 03.03.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар РИА Новости. В России появилась новая схема мошенничества с "возвратом случайных переводов", сообщили "Известия".
Злоумышленники якобы по ошибке перечисляют потенциальной жертве деньги, после чего просят вернуть их по реквизитам третьему лицу, которому назначался перевод.
Зачастую этот способ используют для привязки карты к какому-либо сервису в интернете, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, после такой транзакции порталы могут списывать с карты любые суммы без дополнительной верификации.
Представители российских банков усомнились, что схема приобретет массовый характер из-за своей сложности и многоэтапности, а в Центробанке рекомендовали обращаться в свою кредитную организацию с заявлением на возврат денег отправителю.
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Сегодня стало широко известно еще об одной мошеннической схеме с использованием фишингового сайта, который имитирует интерфейс портала "Госуслуги". Это рассылка по электронной почте: в послании были типичные для сервиса госуслуг элементы — логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.
В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу, а для идентификации — указать СНИЛС. Злоумышленников выдал адрес отправителя, не имеющий отношения к государственному порталу.
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