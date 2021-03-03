https://ria.ru/20210303/skhema-1599726712.html

Россиян предупредили о схеме мошенничества с "ошибочным" переводом денег

Россиян предупредили о схеме мошенничества с "ошибочным" переводом денег

В России появилась новая схема мошенничества с "возвратом случайных переводов", сообщили "Известия". РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:14

2021-03-03T12:14

2021-03-03T12:53

zecurion

россия

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В России появилась новая схема мошенничества с "возвратом случайных переводов", сообщили "Известия".Злоумышленники якобы по ошибке перечисляют потенциальной жертве деньги, после чего просят вернуть их по реквизитам третьему лицу, которому назначался перевод.Зачастую этот способ используют для привязки карты к какому-либо сервису в интернете, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, после такой транзакции порталы могут списывать с карты любые суммы без дополнительной верификации.Представители российских банков усомнились, что схема приобретет массовый характер из-за своей сложности и многоэтапности, а в Центробанке рекомендовали обращаться в свою кредитную организацию с заявлением на возврат денег отправителю.Сегодня стало широко известно еще об одной мошеннической схеме с использованием фишингового сайта, который имитирует интерфейс портала "Госуслуги". Это рассылка по электронной почте: в послании были типичные для сервиса госуслуг элементы — логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу, а для идентификации — указать СНИЛС. Злоумышленников выдал адрес отправителя, не имеющий отношения к государственному порталу.

https://ria.ru/20210303/virus-1599715234.html

https://ria.ru/20210220/moshennichestvo-1598247403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

zecurion, россия, общество