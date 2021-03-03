https://ria.ru/20210303/sizo-1599772148.html
Блогеру Пыжу продлили срок содержания в СИЗО
Блогеру Пыжу продлили срок содержания в СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО YouTube-блогеру Андрею Пыжу, обвиняемому в незаконном доступе к государственной тайне, сообщили РИА... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:42
2021-03-03T15:42
2021-03-03T15:42
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО YouTube-блогеру Андрею Пыжу, обвиняемому в незаконном доступе к государственной тайне, сообщили РИА Новости в суде."Мещанский районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пыжа до 5 июня", - сказала собеседница агентства.Имеющего российский и украинский паспорта блогера обвиняют в незаконном получении и распространении сведений, составляющих государственную тайну. Детально фабула, как почти во всех подобных делах, не разглашается из-за секретности.После задержания в августе 2020 года блогер сначала признал вину, но затем отказался как от этой позиции, так и от адвоката Алексея Хальзова. В суде он заявил, что Хальзов обманом заставил подписать бумагу, воспользовавшись его смятением и испугом.Сейчас молодого человека защищает другой адвокат. Арестанту грозит до восьми лет лишения свободы.Пыж, канал которого на YouTube имеет более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.
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youtube, москва, происшествия
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Мещанский суд Москвы
в среду продлил срок содержания в СИЗО YouTube-блогеру Андрею Пыжу, обвиняемому в незаконном доступе к государственной тайне, сообщили РИА Новости в суде.
"Мещанский районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пыжа до 5 июня", - сказала собеседница агентства.
Имеющего российский и украинский паспорта блогера обвиняют в незаконном получении и распространении сведений, составляющих государственную тайну. Детально фабула, как почти во всех подобных делах, не разглашается из-за секретности.
После задержания в августе 2020 года блогер сначала признал вину, но затем отказался как от этой позиции, так и от адвоката Алексея Хальзова. В суде он заявил, что Хальзов обманом заставил подписать бумагу, воспользовавшись его смятением и испугом.
Сейчас молодого человека защищает другой адвокат. Арестанту грозит до восьми лет лишения свободы.
Пыж, канал которого на YouTube
имеет более 800 тысяч подписчиков, снимал видео на атомных электростанциях, других закрытых или заброшенных объектах.