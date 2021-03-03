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В Москве не включали звуковые сигналы систем оповещения "Внимание всем!"
В Москве не включали звуковые сигналы систем оповещения "Внимание всем!"
Звуковую проверку системы оповещения населения с подачей сигнала "Внимание всем!" и запуском сирен в Москве решили не проводить, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:32
2021-03-03T11:32
2021-03-03T12:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Звуковую проверку системы оповещения населения с подачей сигнала "Внимание всем!" и запуском сирен в Москве решили не проводить, передает корреспондент РИА Новости.В среду, как сообщали в МЧС, с 10.40 по местному времени во всех регионах страны запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения. Она заключается в подаче сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей. Кроме того, для тревожных сообщений будут остановлены эфиры теле- и радиоканалов (максимум на 1 минуту).Как передает корреспондент РИА Новости, около метро "Парк культуры" звуковых сигналов не прозвучало. Воя сирен также не было.МЧС уточняет, что проверку систем оповещения не отменили, не было только звуковых сигналов.Как сообщали в МЧС, проверка проходит, чтобы отработать доведение до населения информации об опасностях, связанных с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Такое же мероприятие запланировано на 6 октября.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Звуковую проверку системы оповещения населения с подачей сигнала "Внимание всем!" и запуском сирен в Москве
решили не проводить, передает корреспондент РИА Новости.
В среду, как сообщали в МЧС, с 10.40 по местному времени во всех регионах страны запланированы комплексные проверки готовности систем оповещения населения. Она заключается в подаче сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей. Кроме того, для тревожных сообщений будут остановлены эфиры теле- и радиоканалов (максимум на 1 минуту).
Как передает корреспондент РИА Новости, около метро "Парк культуры" звуковых сигналов не прозвучало. Воя сирен также не было.
МЧС уточняет, что проверку систем оповещения не отменили, не было только звуковых сигналов.
Как сообщали в МЧС, проверка проходит, чтобы отработать доведение до населения информации об опасностях, связанных с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Такое же мероприятие запланировано на 6 октября.