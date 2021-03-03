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Наука
https://ria.ru/20210303/servis-1599727047.html
В России разрабатывают веб-сервис для выявления "дипфейков"
В России разрабатывают веб-сервис для выявления "дипфейков"
Ученые Самарского университета разрабатывают сканер фейков, с помощью которого можно будет проверить подлинность фотографии или видеоролика, сообщает вуз. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:16
2021-03-03T12:32
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
самарский университет
технологии
общество
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САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Ученые Самарского университета разрабатывают сканер фейков, с помощью которого можно будет проверить подлинность фотографии или видеоролика, сообщает вуз."Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П Королева создадут веб-сервис, с помощью которого любой желающий сможет проверить подлинность того или иного цифрового фотоснимка или видеоролика и обнаружить признаки подделки", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, программный комплекс, использующий алгоритмы обнаружения искажений, позволит автоматически выявлять следы изменений, внесенных в цифровое изображение или видеоряд, и определит степень достоверности предложенного к анализу цифрового материала."По сути мы разрабатываем инструмент для борьбы с фейковыми новостями, в которых используются так называемые дипфейки. Уже до конца этого года мы планируем создать на базе нашего университета веб-сервис, с помощью которого можно будет проверять подлинность тех или иных изображений и видеороликов", - цитирует пресс-служба слова доцента кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрея Кузнецова.Отмечается, что современные дипфейк-технологии позволяют заменить лицо человека в любом видеоролике или вложить ему в уста слова, которых он никогда не произносил. "При анализе цифрового фотоснимка изображение разбивается для анализа на маленькие квадраты, а видео разделяется на кадры, и в каждом кадре анализируются локальные области на предмет наличия искажений. Особенно тщательно при этом проверяются контуры, потому что если в оригинальном видео заменено лицо человека, то наша задача - найти в кадре неоригинальные локальные области, выявить стык, некий шов между оригинальным и неоригинальным изображениями - как ты его ни скрывай, они все равно отличаются", - объяснил Кузнецов.По его словам, веб-сервис будет полезен тем, кто работает постоянно с большими объемами видеоданных, например, журналистам. "Насколько мне известно, подобного проекта в России еще нет. Можно сказать, что наш проект - это попытка соблюдения своего рода информационной гигиены в интернете", - отметил Кузнецов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/feyk-1597650085.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, самарский университет, технологии, общество

В России разрабатывают веб-сервис для выявления "дипфейков"

12:16 03.03.2021 (обновлено: 12:32 03.03.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
САМАРА, 3 мар - РИА Новости. Ученые Самарского университета разрабатывают сканер фейков, с помощью которого можно будет проверить подлинность фотографии или видеоролика, сообщает вуз.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П Королева создадут веб-сервис, с помощью которого любой желающий сможет проверить подлинность того или иного цифрового фотоснимка или видеоролика и обнаружить признаки подделки", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, программный комплекс, использующий алгоритмы обнаружения искажений, позволит автоматически выявлять следы изменений, внесенных в цифровое изображение или видеоряд, и определит степень достоверности предложенного к анализу цифрового материала.
"По сути мы разрабатываем инструмент для борьбы с фейковыми новостями, в которых используются так называемые дипфейки. Уже до конца этого года мы планируем создать на базе нашего университета веб-сервис, с помощью которого можно будет проверять подлинность тех или иных изображений и видеороликов", - цитирует пресс-служба слова доцента кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрея Кузнецова.
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Отмечается, что современные дипфейк-технологии позволяют заменить лицо человека в любом видеоролике или вложить ему в уста слова, которых он никогда не произносил. "При анализе цифрового фотоснимка изображение разбивается для анализа на маленькие квадраты, а видео разделяется на кадры, и в каждом кадре анализируются локальные области на предмет наличия искажений. Особенно тщательно при этом проверяются контуры, потому что если в оригинальном видео заменено лицо человека, то наша задача - найти в кадре неоригинальные локальные области, выявить стык, некий шов между оригинальным и неоригинальным изображениями - как ты его ни скрывай, они все равно отличаются", - объяснил Кузнецов.
По его словам, веб-сервис будет полезен тем, кто работает постоянно с большими объемами видеоданных, например, журналистам. "Насколько мне известно, подобного проекта в России еще нет. Можно сказать, что наш проект - это попытка соблюдения своего рода информационной гигиены в интернете", - отметил Кузнецов.
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСамарский университетТехнологииОбщество
 
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