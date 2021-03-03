https://ria.ru/20210303/schet-1599685716.html

Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета

Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета

Счет в банке порой не получается открыть даже у законопослушных граждан. На фоне давления, которое оказывают на банки регуляторные органы, кредитные организации РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T03:18

2021-03-03T03:18

2021-03-03T03:18

экономика

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Счет в банке порой не получается открыть даже у законопослушных граждан. На фоне давления, которое оказывают на банки регуляторные органы, кредитные организации особенно тщательно проверяют клиентов, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор финтех платформы "Фаст Ривер" Тимофей Перов.Они усиливают контроль и изучают своих клиентов, поэтому налицо рост числа отказов при открытии счета. Отказать могут, к примеру, иностранцу, если у него всех необходимых для пребывания в стране документов, или тому, кого уличили в мошенничестве прежде. Но бывает, что клиент фигурирует в "черных" списках финансового мониторинга и службы безопасности ошибочно – из-за совпадения персональных данных. По словам Перова, клиенты вправе потребовать в банке официальное обоснование отказа. Если для этого не было упомянутых в законе оснований, то речь идет о нарушении, заключил он.

https://ria.ru/20210303/bankomat-1599684300.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика