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США продлили санкции против Венесуэлы
США продлили санкции против Венесуэлы
США продлили санкционный режим в отношении Венесуэлы до марта 2022 года, сообщил в среду Белый дом. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T23:56
2021-03-03T23:59
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США продлили санкционный режим в отношении Венесуэлы до марта 2022 года, сообщил в среду Белый дом."Ситуация в Венесуэле продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому я посчитал необходимым продлить введенный в соответствии с указом… режим чрезвычайного положения", - говорится в письме президента Байдена в конгресс.Так называемое чрезвычайное положение в отношении Венесуэлы, предусматривающее введение санкций, было введено в марте 2015 года указом президента Обамы. Тогда США ввели ограничения в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы, как заявлялось, в связи с нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов. Меры коснулись представителей правоохранительных органов, армии и разведки Венесуэлы. Также было введено чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляла угрозу для безопасности США. В последующие годы санкции в отношении Венесуэлы были существенно расширены.Предшественник Байдена Дональд Трамп также ежегодно продлевал действие указа о санкциях против Венесуэлы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/venesuela-1599349050.html
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венесуэла, сша, в мире

США продлили санкции против Венесуэлы

23:56 03.03.2021 (обновлено: 23:59 03.03.2021)
 
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США продлили санкционный режим в отношении Венесуэлы до марта 2022 года, сообщил в среду Белый дом.
"Ситуация в Венесуэле продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому я посчитал необходимым продлить введенный в соответствии с указом… режим чрезвычайного положения", - говорится в письме президента Байдена в конгресс.
Так называемое чрезвычайное положение в отношении Венесуэлы, предусматривающее введение санкций, было введено в марте 2015 года указом президента Обамы. Тогда США ввели ограничения в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы, как заявлялось, в связи с нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов. Меры коснулись представителей правоохранительных органов, армии и разведки Венесуэлы. Также было введено чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляла угрозу для безопасности США. В последующие годы санкции в отношении Венесуэлы были существенно расширены.
Предшественник Байдена Дональд Трамп также ежегодно продлевал действие указа о санкциях против Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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