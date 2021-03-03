https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599843637.html

США продлили санкции против Венесуэлы

США продлили санкции против Венесуэлы

США продлили санкционный режим в отношении Венесуэлы до марта 2022 года, сообщил в среду Белый дом. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T23:56

2021-03-03T23:56

2021-03-03T23:59

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. США продлили санкционный режим в отношении Венесуэлы до марта 2022 года, сообщил в среду Белый дом."Ситуация в Венесуэле продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому я посчитал необходимым продлить введенный в соответствии с указом… режим чрезвычайного положения", - говорится в письме президента Байдена в конгресс.Так называемое чрезвычайное положение в отношении Венесуэлы, предусматривающее введение санкций, было введено в марте 2015 года указом президента Обамы. Тогда США ввели ограничения в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы, как заявлялось, в связи с нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов. Меры коснулись представителей правоохранительных органов, армии и разведки Венесуэлы. Также было введено чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляла угрозу для безопасности США. В последующие годы санкции в отношении Венесуэлы были существенно расширены.Предшественник Байдена Дональд Трамп также ежегодно продлевал действие указа о санкциях против Венесуэлы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/venesuela-1599349050.html

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венесуэла, сша, в мире