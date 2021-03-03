https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599742434.html

Москва проработает ответ на санкции США, заявили в МИД

Москва проработает ответ на санкции США, заявили в МИД

Москва уже прорабатывает ответные меры на последние санкции, введенные США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:22

2021-03-03T13:22

2021-03-03T13:36

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва уже прорабатывает ответные меры на последние санкции, введенные США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За это будьте спокойны. Можете не переживать - и ответ будет, он уже прорабатывается", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Она подчеркнула, что "они уже несколько раз проходили через наши контрмеры и поэтому сейчас вам многое кажется символическим - то, что делают они в наш адрес".Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599727236.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сша