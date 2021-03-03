https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599742434.html
Москва проработает ответ на санкции США, заявили в МИД
Москва проработает ответ на санкции США, заявили в МИД
Москва уже прорабатывает ответные меры на последние санкции, введенные США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:22
2021-03-03T13:22
2021-03-03T13:36
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сша
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва уже прорабатывает ответные меры на последние санкции, введенные США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."За это будьте спокойны. Можете не переживать - и ответ будет, он уже прорабатывается", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Она подчеркнула, что "они уже несколько раз проходили через наши контрмеры и поэтому сейчас вам многое кажется символическим - то, что делают они в наш адрес".Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599727236.html
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