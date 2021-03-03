https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599727236.html

Песков назвал новые санкции ЕС и США вмешательством в дела России

Песков назвал новые санкции ЕС и США вмешательством в дела России

Новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:17

2021-03-03T12:17

2021-03-03T15:47

россия

евросоюз

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Новые санкции ЕС и США против России существенно вредят и так находящимся в плачевном состоянии отношениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Они являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России. <...> В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения", — сказал Песков.На просьбу журналистов пояснить, почему США и Евросоюз вводят санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, а точечные, пресс-секретарь президента отметил, что это не является заботой Кремля — "объяснять какую-то мотивацию"."Мы в целом, точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение", — добавил Песков."Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям, в данном случае — отношениям с Соединенными Штатами Америки и отношениям с Евросоюзом", — сказал Песков.Пресс-секретарь президента России, в частности, обратил внимание на то, что эти люди и так не имеют права открывать счета в иностранных банках, владеть имуществом за границей и так далее. Однако это не распространяется на некоторые юридические лица, которые также попали под санкции.Он ответил на вопрос, не поставят ли под угрозу безопасность россиян новые санкции ЕС и США, направленные в том числе против генпрокурора Игоря Краснова, так как через его ведомство проходит международное сотрудничество правоохранительных органов."Здесь, конечно, нужно давать юридическую оценку, мы <...> не собираемся в данном случае прерывать какие-то контакты, и <...> наши коллеги, не сомневаюсь, в ходе диалога выяснят, что имеется в виду. Но в любом случае <...> будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали", — сказал Песков."Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам", — сказал Песков журналистам."Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях", — указал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос о том, соответствуют ли интересам России персональные санкции в отношении европейских и американских чиновников."У нас будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории", — добавил Песков.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех россиян в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении санкций против России. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Позже в МИД России заявили, что ответ на новые санкции США необязательно будет симметричным, принятое Вашингтоном решение — это торжество абсурда и враждебный выпад, который не повлияет на политику Москвы, навязать что-нибудь путем давления не получится.

https://ria.ru/20210303/navalnyy-1599729162.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599671179.html

https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599705777.html

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россия, евросоюз, дмитрий песков, сша, в мире