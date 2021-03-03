https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599680727.html
В ФСВТС прокомментировали новые санкции США
В ФСВТС прокомментировали новые санкции США
Из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T00:14
2021-03-03T00:14
2021-03-03T00:14
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федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
сша
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)."Для исторической достоверности, последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн", - отметили в ФСВТС.
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россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сша, экономика