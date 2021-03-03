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В ФСВТС прокомментировали новые санкции США
В ФСВТС прокомментировали новые санкции США
Из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T00:14
2021-03-03T00:14
россия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
сша
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)."Для исторической достоверности, последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн", - отметили в ФСВТС.
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россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сша, экономика

В ФСВТС прокомментировали новые санкции США

00:14 03.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
"Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется", - сказали в пресс-службе.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 22:54
МИД пригрозил асимметричным ответом на санкции США
"Для исторической достоверности, последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн", - отметили в ФСВТС.
 
РоссияФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)СШАЭкономика
 
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