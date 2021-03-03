https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599680727.html

В ФСВТС прокомментировали новые санкции США

В ФСВТС прокомментировали новые санкции США

Из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T00:14

2021-03-03T00:14

2021-03-03T00:14

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

сша

экономика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Из США в Россию не поставляется оружие и таких поставок не планируется, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)."Для исторической достоверности, последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн", - отметили в ФСВТС.

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599676661.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), сша, экономика