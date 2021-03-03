https://ria.ru/20210303/samoizolyatsiya-1599768189.html

Новый сербский патриарх ушел на самоизоляцию

Новый сербский патриарх ушел на самоизоляцию

Патриарх Сербский Порфирий пройдет самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19 священником, сообщила Сербская православная церковь (СПЦ). РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:19

2021-03-03T15:19

2021-03-03T15:19

религия и мировоззрение

патриарх сербский порфирий

коронавирус covid-19

сербская православная церковь

коронавирусы

новости - религия и мировоззрение

сербия

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БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий пройдет самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19 священником, сообщила Сербская православная церковь (СПЦ)."Учитывая, что в предыдущие дни он находился в контакте со священником, у которого была выявлена легкая бессимптомная форма COVID-19, его Святейшество патриарх Сербский господин Порфирий по рекомендации врачей предстоящие дни проведет в изоляции", - сообщил синод СПЦ.

сербия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх сербский порфирий, коронавирус covid-19, сербская православная церковь, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, сербия