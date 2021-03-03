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Религия и мировоззрение
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Новый сербский патриарх ушел на самоизоляцию
Новый сербский патриарх ушел на самоизоляцию
Патриарх Сербский Порфирий пройдет самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19 священником, сообщила Сербская православная церковь (СПЦ). РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:19
2021-03-03T15:19
религия и мировоззрение
патриарх сербский порфирий
коронавирус covid-19
сербская православная церковь
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
сербия
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БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий пройдет самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19 священником, сообщила Сербская православная церковь (СПЦ)."Учитывая, что в предыдущие дни он находился в контакте со священником, у которого была выявлена легкая бессимптомная форма COVID-19, его Святейшество патриарх Сербский господин Порфирий по рекомендации врачей предстоящие дни проведет в изоляции", - сообщил синод СПЦ.
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патриарх сербский порфирий, коронавирус covid-19, сербская православная церковь, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, сербия

Новый сербский патриарх ушел на самоизоляцию

15:19 03.03.2021
 
© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Порфирий (Перич)
Патриарх Сербский Порфирий (Перич) - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Олег Иванов
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БЕЛГРАД, 3 мар - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий пройдет самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19 священником, сообщила Сербская православная церковь (СПЦ).
"Учитывая, что в предыдущие дни он находился в контакте со священником, у которого была выявлена легкая бессимптомная форма COVID-19, его Святейшество патриарх Сербский господин Порфирий по рекомендации врачей предстоящие дни проведет в изоляции", - сообщил синод СПЦ.
 
Религия и мировоззрениеПатриарх Сербский ПорфирийКоронавирус COVID-19Сербская православная церковьКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеСербия
 
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