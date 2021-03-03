https://ria.ru/20210303/safronov-1599685033.html
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
Иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов сообщил в эфире передачи "Секрет на миллион", что страдает от тяжелого заболевания... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T02:33
2021-03-03T02:33
2021-03-03T03:40
шоубиз
сергей сафронов (телеведущий)
россия
"битва экстрасенсов"
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов сообщил в эфире передачи "Секрет на миллион", что страдает от тяжелого заболевания. Фрагмент программы опубликовал телеканал НТВ."Что-то вот здесь (в районе горла. – прим. ред.) там такое, не мое, чужой. Страшно все это", - рассказал побритый наголо Сафронов, не уточнив диагноз. По его словам, он страдает от одышки, потливости и ощущения "кома в горле".Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" отметил, что ему "вскрывали" область в районе горла и брали оттуда "фрагменты", а после лечебных процедур он испытывает тошноту и у него кружится голова.Также иллюзионист заявил, что экстрасенсы из шоу "брали за руку, смотрели будущее", однако "никто из них не увидел самого главного"."Страх действительно есть, надо быть больным человеком, чтобы не испытывать этого страха", - добавил он.В ноябре прошлого года телеканал ТНТ сообщил об отстранении Сафронова от эфира "Битвы экстрасенсов" за подсказку одному из участников шоу на отборочных испытаниях. Сам иллюзионист заявил, что "это все хайп".
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сергей сафронов (телеведущий), россия, "битва экстрасенсов"
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.
Иллюзионист, бывший ведущий шоу "Битва экстрасенсов
" Сергей Сафронов
сообщил в эфире передачи "Секрет на миллион", что страдает от тяжелого заболевания. Фрагмент программы опубликовал телеканал НТВ
.
"Что-то вот здесь (в районе горла. – прим. ред.) там такое, не мое, чужой. Страшно все это", - рассказал побритый наголо Сафронов, не уточнив диагноз. По его словам, он страдает от одышки, потливости и ощущения "кома в горле".
Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" отметил, что ему "вскрывали" область в районе горла и брали оттуда "фрагменты", а после лечебных процедур он испытывает тошноту и у него кружится голова.
Также иллюзионист заявил, что экстрасенсы из шоу "брали за руку, смотрели будущее", однако "никто из них не увидел самого главного".
"Страх действительно есть, надо быть больным человеком, чтобы не испытывать этого страха", - добавил он.
В ноябре прошлого года телеканал ТНТ сообщил об отстранении Сафронова от эфира "Битвы экстрасенсов" за подсказку одному из участников шоу на отборочных испытаниях. Сам иллюзионист заявил, что "это все хайп".