Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров "Роснефти"
16:39 03.03.2021 (обновлено: 17:23 03.03.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российское правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров "Роснефти", говорится в распоряжении, опубликованном на его сайте.
Кнайсль предложили избрать независимым директором. В списке кандидатов от правительства России она значится без указания должности. С 2017-го по 2019 год Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии. Она также получила степень доктора права. Кнайсль не входит в нынешний состав совета директоров компании.
Помимо этого, для избрания в качестве представителей России в совет директоров и ревизионную комиссию "Роснефти" выдвинули вице-премьера Александра Новака, помощника президента Максима Орешкина, главу "Роснефти" Игоря Сечина. В качестве независимых директоров — исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, председателя правления Marcuard Holding Limited Ханса-Йорга Рудлоффа, председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герарда Шредера. Все они — действующие члены совета директоров "Роснефти".
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