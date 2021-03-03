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Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров "Роснефти"
Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров "Роснефти"
Российское правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров "Роснефти", говорится в распоряжении, опубликованном на его сайте. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:39
2021-03-03T17:23
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максим орешкин
маттиас варниг
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москва
австрия
экономика
карин кнайсль
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российское правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров "Роснефти", говорится в распоряжении, опубликованном на его сайте.Кнайсль предложили избрать независимым директором. В списке кандидатов от правительства России она значится без указания должности. С 2017-го по 2019 год Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии. Она также получила степень доктора права. Кнайсль не входит в нынешний состав совета директоров компании.Помимо этого, для избрания в качестве представителей России в совет директоров и ревизионную комиссию "Роснефти" выдвинули вице-премьера Александра Новака, помощника президента Максима Орешкина, главу "Роснефти" Игоря Сечина. В качестве независимых директоров — исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, председателя правления Marcuard Holding Limited Ханса-Йорга Рудлоффа, председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герарда Шредера. Все они — действующие члены совета директоров "Роснефти".
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россия, nord stream 2 ag, максим орешкин, маттиас варниг, игорь сечин, москва, австрия, экономика, карин кнайсль, мид австрии, роснефть

Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров "Роснефти"

16:39 03.03.2021 (обновлено: 17:23 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российское правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров "Роснефти", говорится в распоряжении, опубликованном на его сайте.
Кнайсль предложили избрать независимым директором. В списке кандидатов от правительства России она значится без указания должности. С 2017-го по 2019 год Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии. Она также получила степень доктора права. Кнайсль не входит в нынешний состав совета директоров компании.
Помимо этого, для избрания в качестве представителей России в совет директоров и ревизионную комиссию "Роснефти" выдвинули вице-премьера Александра Новака, помощника президента Максима Орешкина, главу "Роснефти" Игоря Сечина. В качестве независимых директоров — исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, председателя правления Marcuard Holding Limited Ханса-Йорга Рудлоффа, председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герарда Шредера. Все они — действующие члены совета директоров "Роснефти".
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