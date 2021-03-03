https://ria.ru/20210303/rosneft-1599778406.html

Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров "Роснефти"

Экс-главу МИД Австрии выдвинули в совет директоров "Роснефти"

Российское правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров "Роснефти", говорится в распоряжении, опубликованном на его сайте. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:39

2021-03-03T16:39

2021-03-03T17:23

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максим орешкин

маттиас варниг

игорь сечин

москва

австрия

экономика

карин кнайсль

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российское правительство выдвинуло экс-главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров "Роснефти", говорится в распоряжении, опубликованном на его сайте.Кнайсль предложили избрать независимым директором. В списке кандидатов от правительства России она значится без указания должности. С 2017-го по 2019 год Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии. Она также получила степень доктора права. Кнайсль не входит в нынешний состав совета директоров компании.Помимо этого, для избрания в качестве представителей России в совет директоров и ревизионную комиссию "Роснефти" выдвинули вице-премьера Александра Новака, помощника президента Максима Орешкина, главу "Роснефти" Игоря Сечина. В качестве независимых директоров — исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, председателя правления Marcuard Holding Limited Ханса-Йорга Рудлоффа, председателя комитета акционеров Nord Stream AG Герарда Шредера. Все они — действующие члены совета директоров "Роснефти".

https://ria.ru/20210226/rosneft-1599071659.html

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