https://ria.ru/20210303/reysy-1599726280.html

Во Внуково спрогнозировали сроки открытия всех международных рейсов

Во Внуково спрогнозировали сроки открытия всех международных рейсов

Московский аэропорт Внуково ожидает открытия всех международных направлений к августу-сентябрю, сообщил журналистам совладелец аэропорта Виталий Ванцев. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:12

2021-03-03T12:12

2021-03-03T12:12

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

виталий ванцев

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково ожидает открытия всех международных направлений к августу-сентябрю, сообщил журналистам совладелец аэропорта Виталий Ванцев.Отвечая на вопрос, когда аэропорт ожидает восстановления пассажиропотока, Ванцев сказал: "С открытием международных рейсов. Думаю, что все-таки все международные направления откроются, наверное, к августу-сентябрю".Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

https://ria.ru/20210302/otpusk-1599537369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, виталий ванцев