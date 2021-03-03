https://ria.ru/20210303/reysy-1599726280.html
Во Внуково спрогнозировали сроки открытия всех международных рейсов
Во Внуково спрогнозировали сроки открытия всех международных рейсов
Московский аэропорт Внуково ожидает открытия всех международных направлений к августу-сентябрю, сообщил журналистам совладелец аэропорта Виталий Ванцев. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:12
2021-03-03T12:12
2021-03-03T12:12
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
виталий ванцев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково ожидает открытия всех международных направлений к августу-сентябрю, сообщил журналистам совладелец аэропорта Виталий Ванцев.Отвечая на вопрос, когда аэропорт ожидает восстановления пассажиропотока, Ванцев сказал: "С открытием международных рейсов. Думаю, что все-таки все международные направления откроются, наверное, к августу-сентябрю".Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, виталий ванцев
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Московский аэропорт Внуково
ожидает открытия всех международных направлений к августу-сентябрю, сообщил журналистам совладелец аэропорта Виталий Ванцев
.
Отвечая на вопрос, когда аэропорт ожидает восстановления пассажиропотока, Ванцев сказал: "С открытием международных рейсов. Думаю, что все-таки все международные направления откроются, наверное, к августу-сентябрю".
Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.