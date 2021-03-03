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Медиавойны
https://ria.ru/20210303/rech-1599826186.html
YouTube удалил ролик Sputnik с речью Трампа
YouTube удалил ролик Sputnik с речью Трампа
YouTube удалил ролик агентства Sputnik с речью экс-президента США Дональда Трампа, объяснив это отсутствием необходимого контекста, сообщила компания Google,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T20:02
2021-03-03T20:40
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. YouTube удалил ролик агентства Sputnik с речью экс-президента США Дональда Трампа, объяснив это отсутствием необходимого контекста, сообщила компания Google, которой принадлежит видеохостинг.Выступая в воскресенье на консервативной конференции CPAC в Орландо, политик вновь заявил о фальсификациях на выборах 2020 года. Это стало первым публичным выступлением Трампа после ухода с поста главы государства.Накануне Google предупредила агентство, что ролик нарушает правила сервиса, согласно которым потенциально "чувствительный контент" должен быть маркирован явным образом.Во вторник YouTube также удалил аналогичный ролик RT. Как заявили телеканалу в видеохостинге, на кадрах было недостаточно контекста, который дополнительно демонстрирует, что слова Трампа — "оскорбительная речь", хотя это был прямой эфир без комментариев.Как отметили в RT, у Reuters, The Independent, ABC и многих других СМИ запись того же самого выступления осталась в доступе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Google, политика YouTube запрещает контент, где говорится об ошибках, повлиявших на исход президентских выборов в США, однако для некоторых видео бывают исключения.Цензура российских СМИВ последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет принимать генпрокурор по согласованию с МИД России. В числе прочего закон затронет Twitter, Facebook и YouTube.
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sputnik, дональд трамп, youtube, google, в мире

YouTube удалил ролик Sputnik с речью Трампа

20:02 03.03.2021 (обновлено: 20:40 03.03.2021)
 
© REUTERS / Octavio JonesБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© REUTERS / Octavio Jones
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. YouTube удалил ролик агентства Sputnik с речью экс-президента США Дональда Трампа, объяснив это отсутствием необходимого контекста, сообщила компания Google, которой принадлежит видеохостинг.
Выступая в воскресенье на консервативной конференции CPAC в Орландо, политик вновь заявил о фальсификациях на выборах 2020 года. Это стало первым публичным выступлением Трампа после ухода с поста главы государства.
Накануне Google предупредила агентство, что ролик нарушает правила сервиса, согласно которым потенциально "чувствительный контент" должен быть маркирован явным образом.
Во вторник YouTube также удалил аналогичный ролик RT. Как заявили телеканалу в видеохостинге, на кадрах было недостаточно контекста, который дополнительно демонстрирует, что слова Трампа — "оскорбительная речь", хотя это был прямой эфир без комментариев.
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Как отметили в RT, у Reuters, The Independent, ABC и многих других СМИ запись того же самого выступления осталась в доступе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Google, политика YouTube запрещает контент, где говорится об ошибках, повлиявших на исход президентских выборов в США, однако для некоторых видео бывают исключения.

Цензура российских СМИ

В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин забанил аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
В декабре 2020 года Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-ресурсам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это коснется не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. Решение об ограничениях будет принимать генпрокурор по согласованию с МИД России. В числе прочего закон затронет Twitter, Facebook и YouTube.
 
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