https://ria.ru/20210303/razrushenie-1599799845.html

Система водопадов Царского села оказалась на грани гибели

Система водопадов Царского села оказалась на грани гибели

Каскады и водопады музея-заповедника "Царское село" – бывшей резиденции русских императоров – из-за экологических проблем оказались утрачены, пруды и протоки... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:54

2021-03-03T17:54

2021-03-03T18:30

дмитрий чернышенко

дмитрий кириллов

царское село

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

юнеско

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Каскады и водопады музея-заповедника "Царское село" – бывшей резиденции русских императоров – из-за экологических проблем оказались утрачены, пруды и протоки заросли тиной, сообщают в среду Росводресурсы."Один из самых знаковых объектов культурного наследия страны столкнулся с экологической проблемой, решить которую своими силами не удалось. Пруды и каналы, которые всегда были украшением парков, потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился. Уникальные каскады и водопады оказались утраченными, почти все водные поверхности заросли растениями", - говорится в релизе.Царское село – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафты парков сформировались еще в XVIII веке при императрице Екатерине II, а пруды и каналы были неотъемлемой частью музея-заповедника. Чтобы наполнять их водой, были созданы Виттоловский, Таицкий и Орловский водоводы."Сейчас гидросистема Царского села почти полностью разрушена. Чтобы ее восстановить, предстоит найти альтернативные источники водоснабжения и избавить водоемы от ила и водорослей", - уточняет ведомство.Теперь планируется комплексно обследовать водоемы и решить, какие варианты есть для решения проблемы: среди прочих рассматривается использование подземных вод, оборотной системы, аэрации и других методик. Расчистку водных объектов планируется провести до 2025 года.Судя по релизу, ситуацией занимается лично глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его словам (цитаты приводит пресс-служба), сейчас нужно "определить потребности обводнения системы" и "установить, сколько донных отложений скопилось в реках, протоках и ручьях". Дорожная карта по восстановлению гидросистемы подготовлена по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.Для лучшего наблюдения за экологическим состоянием территории в следующем году в Царском селе построят пункты наблюдения. Цель – "оптимизировать управление водными ресурсами и сохранить их экологическое состояние в будущем".

https://ria.ru/20200723/1574820763.html

https://ria.ru/20190924/1559080333.html

царское село

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, дмитрий кириллов, царское село, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), юнеско, санкт-петербург