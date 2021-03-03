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Система водопадов Царского села оказалась на грани гибели
Система водопадов Царского села оказалась на грани гибели
Каскады и водопады музея-заповедника "Царское село" – бывшей резиденции русских императоров – из-за экологических проблем оказались утрачены, пруды и протоки... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:54
2021-03-03T18:30
дмитрий чернышенко
дмитрий кириллов
царское село
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
юнеско
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Каскады и водопады музея-заповедника "Царское село" – бывшей резиденции русских императоров – из-за экологических проблем оказались утрачены, пруды и протоки заросли тиной, сообщают в среду Росводресурсы."Один из самых знаковых объектов культурного наследия страны столкнулся с экологической проблемой, решить которую своими силами не удалось. Пруды и каналы, которые всегда были украшением парков, потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился. Уникальные каскады и водопады оказались утраченными, почти все водные поверхности заросли растениями", - говорится в релизе.Царское село – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафты парков сформировались еще в XVIII веке при императрице Екатерине II, а пруды и каналы были неотъемлемой частью музея-заповедника. Чтобы наполнять их водой, были созданы Виттоловский, Таицкий и Орловский водоводы."Сейчас гидросистема Царского села почти полностью разрушена. Чтобы ее восстановить, предстоит найти альтернативные источники водоснабжения и избавить водоемы от ила и водорослей", - уточняет ведомство.Теперь планируется комплексно обследовать водоемы и решить, какие варианты есть для решения проблемы: среди прочих рассматривается использование подземных вод, оборотной системы, аэрации и других методик. Расчистку водных объектов планируется провести до 2025 года.Судя по релизу, ситуацией занимается лично глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его словам (цитаты приводит пресс-служба), сейчас нужно "определить потребности обводнения системы" и "установить, сколько донных отложений скопилось в реках, протоках и ручьях". Дорожная карта по восстановлению гидросистемы подготовлена по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.Для лучшего наблюдения за экологическим состоянием территории в следующем году в Царском селе построят пункты наблюдения. Цель – "оптимизировать управление водными ресурсами и сохранить их экологическое состояние в будущем".
https://ria.ru/20200723/1574820763.html
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дмитрий чернышенко, дмитрий кириллов, царское село, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), юнеско, санкт-петербург

Система водопадов Царского села оказалась на грани гибели

17:54 03.03.2021 (обновлено: 18:30 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке в Пушкине
Молодые люди кормят уток с Китайского моста в Александровском парке в Пушкине - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Каскады и водопады музея-заповедника "Царское село" – бывшей резиденции русских императоров – из-за экологических проблем оказались утрачены, пруды и протоки заросли тиной, сообщают в среду Росводресурсы.
"Один из самых знаковых объектов культурного наследия страны столкнулся с экологической проблемой, решить которую своими силами не удалось. Пруды и каналы, которые всегда были украшением парков, потеряли проточность, покрылись илом, уровень воды значительно понизился. Уникальные каскады и водопады оказались утраченными, почти все водные поверхности заросли растениями", - говорится в релизе.
Царское село – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафты парков сформировались еще в XVIII веке при императрице Екатерине II, а пруды и каналы были неотъемлемой частью музея-заповедника. Чтобы наполнять их водой, были созданы Виттоловский, Таицкий и Орловский водоводы.
"Сейчас гидросистема Царского села почти полностью разрушена. Чтобы ее восстановить, предстоит найти альтернативные источники водоснабжения и избавить водоемы от ила и водорослей", - уточняет ведомство.
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Теперь планируется комплексно обследовать водоемы и решить, какие варианты есть для решения проблемы: среди прочих рассматривается использование подземных вод, оборотной системы, аэрации и других методик. Расчистку водных объектов планируется провести до 2025 года.
Судя по релизу, ситуацией занимается лично глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. По его словам (цитаты приводит пресс-служба), сейчас нужно "определить потребности обводнения системы" и "установить, сколько донных отложений скопилось в реках, протоках и ручьях". Дорожная карта по восстановлению гидросистемы подготовлена по поручению вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Для лучшего наблюдения за экологическим состоянием территории в следующем году в Царском селе построят пункты наблюдения. Цель – "оптимизировать управление водными ресурсами и сохранить их экологическое состояние в будущем".
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Дмитрий ЧернышенкоДмитрий КирилловЦарское СелоФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)ЮНЕСКОСанкт-Петербург
 
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