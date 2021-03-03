https://ria.ru/20210303/rak-1599797080.html
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития рака
Ученые назвали продукты, повышающие риск развития рака
Американские ученые определили продукты, употребление которых повышает риск развития колоректального рака, пишет MedicalXpress. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:40
2021-03-03T17:40
2021-03-03T17:40
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американские ученые определили продукты, употребление которых повышает риск развития колоректального рака, пишет MedicalXpress.Специалисты Университета штата Юта проанализировали 45 метаанализов, чтобы изучить связи между диетическими факторами и исследуемым заболеванием с 2006 по 2019 год. Скорректировав данные по дополнительным факторам, они выявили 30 продуктов и пищевых добавок, которые оказывали влияние на вероятность возникновения колоректального рака. При этом наиболее отчетливая негативная динамика была выявлена при регулярном употреблении алкоголя и красного мяса.Также исследователи назвали группы продуктов и микроэлементов, снижающих риск возникновения заболевания. В частности, авторы исследования порекомендовали чаще есть богатые клетчаткой фрукты и овощи, йогурт, а также добавки с кальцием.
https://ria.ru/20210225/rak-1598936630.html
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рак, здоровье - общество, сша