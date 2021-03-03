https://ria.ru/20210303/rak-1599797080.html

Ученые назвали продукты, повышающие риск развития рака

Ученые назвали продукты, повышающие риск развития рака

Американские ученые определили продукты, употребление которых повышает риск развития колоректального рака, пишет MedicalXpress. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:40

2021-03-03T17:40

2021-03-03T17:40

рак

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американские ученые определили продукты, употребление которых повышает риск развития колоректального рака, пишет MedicalXpress.Специалисты Университета штата Юта проанализировали 45 метаанализов, чтобы изучить связи между диетическими факторами и исследуемым заболеванием с 2006 по 2019 год. Скорректировав данные по дополнительным факторам, они выявили 30 продуктов и пищевых добавок, которые оказывали влияние на вероятность возникновения колоректального рака. При этом наиболее отчетливая негативная динамика была выявлена при регулярном употреблении алкоголя и красного мяса.Также исследователи назвали группы продуктов и микроэлементов, снижающих риск возникновения заболевания. В частности, авторы исследования порекомендовали чаще есть богатые клетчаткой фрукты и овощи, йогурт, а также добавки с кальцием.

https://ria.ru/20210225/rak-1598936630.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье - общество, сша