https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html

Путин призвал активнее выявлять хищения госсредств

Путин призвал активнее выявлять хищения госсредств

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:47

2021-03-03T13:47

2021-03-03T13:57

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусом."Среди ваших дальнейших задач декриминализация экономики и противодействие коррупции. Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, жестко реагировать на создание теневых схем и незаконного вывода капиталов за рубеж", - заявил президент в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

https://ria.ru/20210303/bezopasnost-1599747667.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, происшествия