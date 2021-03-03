https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html
Путин призвал активнее выявлять хищения госсредств
Путин призвал активнее выявлять хищения госсредств
Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:47
2021-03-03T13:47
2021-03-03T13:57
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусом."Среди ваших дальнейших задач декриминализация экономики и противодействие коррупции. Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, жестко реагировать на создание теневых схем и незаконного вывода капиталов за рубеж", - заявил президент в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
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владимир путин, происшествия