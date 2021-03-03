https://ria.ru/20210303/putin-1599748310.html
Путин поручил жестко пресекать национализм и ксенофобию
Путин поручил жестко пресекать национализм и ксенофобию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно жестко пресекать национализм и ксенофобию, пресекать действия провокаторов. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:44
2021-03-03T13:44
2021-03-03T15:21
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно жестко пресекать национализм и ксенофобию, пресекать действия провокаторов."Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД России.
https://ria.ru/20210303/bezopasnost-1599747667.html
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владимир путин, общество