https://ria.ru/20210303/putin-1599748310.html

Путин поручил жестко пресекать национализм и ксенофобию

Путин поручил жестко пресекать национализм и ксенофобию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно жестко пресекать национализм и ксенофобию, пресекать действия провокаторов. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:44

2021-03-03T13:44

2021-03-03T15:21

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно жестко пресекать национализм и ксенофобию, пресекать действия провокаторов."Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД России.

https://ria.ru/20210303/bezopasnost-1599747667.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество