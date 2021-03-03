https://ria.ru/20210303/putin-1599747564.html
Путин поручил МВД наладить связь с провайдерами и банковским сообществом
Путин поручил МВД наладить связь с провайдерами и банковским сообществом
Президент России Владимир Путин поручил МВД наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:43
2021-03-03T13:43
2021-03-03T13:58
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МВД наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для предотвращения киберпреступлений, заявил Путина на расширенном заседании коллегии МВД РФ."Нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами операторами сотовой связи", - сказал Путин.Он отметил, что технологии быстро развиваются и будущее за возможностями электронной торговли, предоставлением финансовых услуг в интернете. "Но и поле для преступлений, разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается. И ваша задача - эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, которые активно осваивают цифровое пространство", - добавил президент.По его словам, важно информировать граждан о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел.
https://ria.ru/20210303/prestupleniya-1599747056.html
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владимир путин, технологии, общество
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поручил МВД наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи для предотвращения киберпреступлений, заявил Путина на расширенном заседании коллегии МВД РФ.
"Нужно наладить более четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами операторами сотовой связи", - сказал Путин.
Он отметил, что технологии быстро развиваются и будущее за возможностями электронной торговли, предоставлением финансовых услуг в интернете. "Но и поле для преступлений, разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается. И ваша задача - эффективно ответить на этот криминальный вызов, защитить граждан и добросовестный бизнес, которые активно осваивают цифровое пространство", - добавил президент.
По его словам, важно информировать граждан о способах защиты от мошенников, повышать профессиональную подготовку и техническое оснащение органов внутренних дел.