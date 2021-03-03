https://ria.ru/20210303/putin-1599743504.html

Россияне ждут большей эффективности от органов власти, заявил Путин

Россияне ждут большей эффективности от органов власти, заявил Путин

Россияне ждут большей эффективности от органов власти, в том числе от правоохранителей, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:28

2021-03-03T13:28

2021-03-03T13:47

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россияне ждут большей эффективности от органов власти, в том числе от правоохранителей, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел."Граждане России ждут большей эффективности от всех уровней власти, от всех государственных ведомств, в том числе от правоохранителей", - сказал Путин в ходе выступления.Как добавил президент, он рассчитывает на то, что сотрудники правоохранительных органов используют весь свой потенциал, чтобы выйти "на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей".

https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html

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россия, владимир путин, общество