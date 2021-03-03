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Россияне ждут большей эффективности от органов власти, заявил Путин
Россияне ждут большей эффективности от органов власти, заявил Путин
Россияне ждут большей эффективности от органов власти, в том числе от правоохранителей, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:28
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россияне ждут большей эффективности от органов власти, в том числе от правоохранителей, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел."Граждане России ждут большей эффективности от всех уровней власти, от всех государственных ведомств, в том числе от правоохранителей", - сказал Путин в ходе выступления.Как добавил президент, он рассчитывает на то, что сотрудники правоохранительных органов используют весь свой потенциал, чтобы выйти "на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей".
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россия, владимир путин, общество

Россияне ждут большей эффективности от органов власти, заявил Путин

13:28 03.03.2021 (обновлено: 13:47 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с поздравлением военнослужащим и ветеранам с Днем сил специальных операций
Президент РФ Владимир Путин выступает с поздравлением военнослужащим и ветеранам с Днем сил специальных операций - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россияне ждут большей эффективности от органов власти, в том числе от правоохранителей, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.
"Граждане России ждут большей эффективности от всех уровней власти, от всех государственных ведомств, в том числе от правоохранителей", - сказал Путин в ходе выступления.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 13:47
Путин призвал активнее выявлять хищения госсредств
Как добавил президент, он рассчитывает на то, что сотрудники правоохранительных органов используют весь свой потенциал, чтобы выйти "на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей".
 
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