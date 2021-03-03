https://ria.ru/20210303/puteshestviya-1599576341.html
Названы самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для поездок
Названы самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для поездок
Определены самые привлекательные для самостоятельных путешественников направления для поездок в конце зимы из Москвы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:33
2021-03-03T11:33
2021-03-03T11:33
туризм
туризм
новости - туризм
москва
уфа
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Определены самые привлекательные для самостоятельных путешественников направления для поездок в конце зимы из Москвы, сообщает Туту.ру.Возглавил список популярных маршрутов, как и в феврале прошлого года, Сочи. Сюда бронировали каждый десятый авиабилет. За год он подорожал в среднем на четверть, до 5,7 тысячи рублей.Симферополь востребован чуть меньше. Дорога туда за год выросла в цене в среднем на 20 процентов, до 5,8 тысячи рублей.Санкт-Петербург — на третьем месте списка. Билет в северную столицу за год подешевел на 18 процентов, до 2,9 тысячи рублей.Также в десятку самых востребованных направлений в феврале вошли Минеральные Воды, Краснодар, Махачкала, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа.
https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html
москва
уфа
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
екатеринбург
ростов-на-дону
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туризм, новости - туризм, москва, уфа, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, екатеринбург, ростов-на-дону, махачкала, санкт-петербург, калининград
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Определены самые привлекательные для самостоятельных путешественников направления для поездок в конце зимы из Москвы, сообщает Туту.ру.
Возглавил список популярных маршрутов, как и в феврале прошлого года, Сочи. Сюда бронировали каждый десятый авиабилет. За год он подорожал в среднем на четверть, до 5,7 тысячи рублей.
Симферополь востребован чуть меньше. Дорога туда за год выросла в цене в среднем на 20 процентов, до 5,8 тысячи рублей.
Санкт-Петербург — на третьем месте списка. Билет в северную столицу за год подешевел на 18 процентов, до 2,9 тысячи рублей.
Также в десятку самых востребованных направлений в феврале вошли Минеральные Воды, Краснодар, Махачкала, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа.