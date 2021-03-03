https://ria.ru/20210303/puteshestviya-1599576341.html

Названы самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для поездок

Названы самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для поездок

Определены самые привлекательные для самостоятельных путешественников направления для поездок в конце зимы из Москвы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:33

2021-03-03T11:33

2021-03-03T11:33

туризм

туризм

новости - туризм

москва

уфа

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591193143_0:98:3333:1973_1920x0_80_0_0_b20b878271737a353bed255202b9370e.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Определены самые привлекательные для самостоятельных путешественников направления для поездок в конце зимы из Москвы, сообщает Туту.ру.Возглавил список популярных маршрутов, как и в феврале прошлого года, Сочи. Сюда бронировали каждый десятый авиабилет. За год он подорожал в среднем на четверть, до 5,7 тысячи рублей.Симферополь востребован чуть меньше. Дорога туда за год выросла в цене в среднем на 20 процентов, до 5,8 тысячи рублей.Санкт-Петербург — на третьем месте списка. Билет в северную столицу за год подешевел на 18 процентов, до 2,9 тысячи рублей.Также в десятку самых востребованных направлений в феврале вошли Минеральные Воды, Краснодар, Махачкала, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа.

https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html

москва

уфа

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

екатеринбург

ростов-на-дону

махачкала

санкт-петербург

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, москва, уфа, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, екатеринбург, ростов-на-дону, махачкала, санкт-петербург, калининград