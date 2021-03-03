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Туризм
https://ria.ru/20210303/puteshestviya-1599576341.html
Названы самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для поездок
Названы самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для поездок
Определены самые привлекательные для самостоятельных путешественников направления для поездок в конце зимы из Москвы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:33
2021-03-03T11:33
туризм
туризм
новости - туризм
москва
уфа
краснодар
симферополь
сочи
минеральные воды
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Определены самые привлекательные для самостоятельных путешественников направления для поездок в конце зимы из Москвы, сообщает Туту.ру.Возглавил список популярных маршрутов, как и в феврале прошлого года, Сочи. Сюда бронировали каждый десятый авиабилет. За год он подорожал в среднем на четверть, до 5,7 тысячи рублей.Симферополь востребован чуть меньше. Дорога туда за год выросла в цене в среднем на 20 процентов, до 5,8 тысячи рублей.Санкт-Петербург — на третьем месте списка. Билет в северную столицу за год подешевел на 18 процентов, до 2,9 тысячи рублей.Также в десятку самых востребованных направлений в феврале вошли Минеральные Воды, Краснодар, Махачкала, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа.
https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html
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симферополь
сочи
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екатеринбург
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туризм, новости - туризм, москва, уфа, краснодар, симферополь, сочи, минеральные воды, екатеринбург, ростов-на-дону, махачкала, санкт-петербург, калининград

Названы самые популярные у самостоятельных туристов маршруты для поездок

11:33 03.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Определены самые привлекательные для самостоятельных путешественников направления для поездок в конце зимы из Москвы, сообщает Туту.ру.
Возглавил список популярных маршрутов, как и в феврале прошлого года, Сочи. Сюда бронировали каждый десятый авиабилет. За год он подорожал в среднем на четверть, до 5,7 тысячи рублей.
Симферополь востребован чуть меньше. Дорога туда за год выросла в цене в среднем на 20 процентов, до 5,8 тысячи рублей.
Санкт-Петербург — на третьем месте списка. Билет в северную столицу за год подешевел на 18 процентов, до 2,9 тысячи рублей.
Также в десятку самых востребованных направлений в феврале вошли Минеральные Воды, Краснодар, Махачкала, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа.
Дом Колчака в Омске - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:00Туризм
Солнечный город в холодной Сибири. Как провести выходные в Омске
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваУфаКраснодарСимферопольСочиМинеральные ВодыЕкатеринбургРостов-на-ДонуМахачкалаСанкт-ПетербургКалининград
 
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