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В Эстонии молодой человек умер после прививки вакциной AstraZeneca
В Эстонии молодой человек умер после прививки вакциной AstraZeneca
Молодой сотрудник спасательного департамента умер в Эстонии после вакцинации от коронавируса, сообщила в среду руководитель бюро надзора за безопасностью... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:30
2021-03-03T15:30
2021-03-03T16:05
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Молодой сотрудник спасательного департамента умер в Эстонии после вакцинации от коронавируса, сообщила в среду руководитель бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла."Сегодня был прискорбный случай, когда из Ида-Таллинской центральной нам сообщили о смерти молодого мужчины в возрасте 31 года, который работал спасателем. После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти. Изучается, сыграла ли вакцина роль в его смерти", - сказала Уускюла на пресс-конференции в Таллине. Она уточнила, что мужчина был вакцинирован препаратом AstraZeneca.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру среды прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 84 175 человек, что составляет 6,3% от всего населения страны. При этом 37 369 человек получили уже обе дозы вакцины.
https://ria.ru/20210302/privivka-1599647760.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , эстония, таллин, в мире