https://ria.ru/20210303/prilozhenie-1599747473.html

Число пользователей TikTok из России выросло за квартал в три раза

Число пользователей TikTok из России выросло за квартал в три раза

Исследовательский холдинг "Ромир" создал портрет российского пользователя TikTok и выяснил, что контент приложения интересует не только подростков, но и... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:50

2021-03-03T13:50

2021-03-03T13:50

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МОСКВА, 3 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследовательский холдинг "Ромир" создал портрет российского пользователя TikTok и выяснил, что контент приложения интересует не только подростков, но и представителей старших поколений. Одновременно число пользователей за последний квартал 2020 года выросло почти втрое.По сообщению "Ромир", доля россиян, пользующихся приложением TikTok, в январе 2021 года составила 14%. В среднем в день на протяжении месяца в TikTok заходят 4,6% пользователей мобильных приложений. Для сравнения, в октябре 2020 года этот показатель составлял 1,5%. Таким образом, квартальный показатель увеличился в три раза."Большая часть аудитории чувствительна к экономическим проблемам, поэтому отсутствие платного контента и дополнительных покупок лишь упрощает доступ к TikTok и увеличивает его охват", - прокомментировал данные анализа глава "Ромир" Андрей Милехин.

https://ria.ru/20210303/soglashenie-1599730904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, tiktok