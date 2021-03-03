https://ria.ru/20210303/prestupnost-1599755579.html

Путин поручил выявить причины роста преступности в ряде регионов

Путин поручил выявить причины роста преступности в ряде регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил выявить причины роста зарегистрированной преступности в ряде регионов. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:15

2021-03-03T14:15

2021-03-03T14:35

россия

владимир колокольцев

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил выявить причины роста зарегистрированной преступности в ряде регионов.Глава государства в среду выступил на расширенном заседании коллегии МВД России."Не может не обратить на себя внимание то, что в некоторых субъектах Российской Федерации, в наших крупных городах, в крупных субъектах федерации отмечен рост регистрируемой преступности", - сказал президент в заключительном слове.Путин не стал перечислять регионы, но отметил, что глава МВД Владимир Колокольцев и сам о них знает."Я вас прошу, убедительно прошу на это обратить внимание, посмотреть, почему это происходит, найти причины, выявить их и соответствующим образом отреагировать", - заключил он.

https://ria.ru/20210303/prestupleniya-1599755463.html

https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html

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2021

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россия, владимир колокольцев, владимир путин, общество