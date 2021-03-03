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В МИД Германии оценили перспективы "Северного потока — 2"
В МИД Германии оценили перспективы "Северного потока — 2"
Берлин пока получает от Вашингтона только "сигналы" по поводу "Северного потока — 2", но не знает, какой будет политика США в этом вопросе, заявил... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:34
2021-03-03T18:35
allseas
нильс аннен
северный поток — 2
мид германии
сша
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 3 мар — РИА Новости. Берлин пока получает от Вашингтона только "сигналы" по поводу "Северного потока — 2", но не знает, какой будет политика США в этом вопросе, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на конференции CERAWeek.Он добавил, что в США демократы и республиканцы объединились в оппозиции к строительству трубопровода. В то же время реализация проекта — вопрос суверенитета Германии, а "угрожать санкциями друзьям неприемлемо", заметил Аннен."Надеюсь, это понимают, как и то, что мы были бы рады сесть за стол переговоров", — заявил немецкий дипломат.Он отметил, что энергетический рынок Европы изменился, стал более прозрачным, появились новые технические возможности и все это позволяет урегулировать обеспокоенности других стран. Аннен также напомнил, что Германия находится в фазе "энергетического перехода", отказываясь от угля и атома в пользу возобновляемых источников, и в этом контексте газ необходим. Кроме того, газовая инфраструктура — "возможно, единственная инфраструктура ископаемой энергетики, которую можно использовать" в новой конфигурации.Позиция немецкого правительстваВласти ФРГ отвергают санкции против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет". Как заявила заместитель официального представителя кабмина Ульрике Деммер, Берлин находится в постоянном контакте с Белым домом по вопросу "Северного потока — 2".При этом министр по вопросам охраны окружающей среды Свенья Шульце указала, что Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства газопровода. "Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Против строительства "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой СПГ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против фирм, участвующих в строительстве газопровода, после чего компания Allseas из Швейцарии сразу же прекратила работы. Строительство возобновилось спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах ФРГ. В начале февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в водах Германии.Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим и выгодным Европе. В России указывали, что достроят газопровод, несмотря на внешнее противодействие. В ФРГ также выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210303/potok-1599741521.html
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allseas, нильс аннен, северный поток — 2, мид германии, сша, берлин (город), украина, в мире

В МИД Германии оценили перспективы "Северного потока — 2"

17:34 03.03.2021 (обновлено: 18:35 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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БЕРЛИН, 3 мар — РИА Новости. Берлин пока получает от Вашингтона только "сигналы" по поводу "Северного потока — 2", но не знает, какой будет политика США в этом вопросе, заявил статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен на конференции CERAWeek.
"Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что "Северный поток — 2" увеличивает нашу зависимость", — сказал дипломат.
Он добавил, что в США демократы и республиканцы объединились в оппозиции к строительству трубопровода. В то же время реализация проекта — вопрос суверенитета Германии, а "угрожать санкциями друзьям неприемлемо", заметил Аннен.
"Надеюсь, это понимают, как и то, что мы были бы рады сесть за стол переговоров", — заявил немецкий дипломат.
Он отметил, что энергетический рынок Европы изменился, стал более прозрачным, появились новые технические возможности и все это позволяет урегулировать обеспокоенности других стран. Аннен также напомнил, что Германия находится в фазе "энергетического перехода", отказываясь от угля и атома в пользу возобновляемых источников, и в этом контексте газ необходим. Кроме того, газовая инфраструктура — "возможно, единственная инфраструктура ископаемой энергетики, которую можно использовать" в новой конфигурации.
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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NI призвал "поставить мат" строительству "Северного потока — 2"

Позиция немецкого правительства

Власти ФРГ отвергают санкции против проекта "как вмешательство в европейский суверенитет". Как заявила заместитель официального представителя кабмина Ульрике Деммер, Берлин находится в постоянном контакте с Белым домом по вопросу "Северного потока — 2".
При этом министр по вопросам охраны окружающей среды Свенья Шульце указала, что Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства газопровода. "Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", — сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против строительства "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой СПГ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против фирм, участвующих в строительстве газопровода, после чего компания Allseas из Швейцарии сразу же прекратила работы. Строительство возобновилось спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах ФРГ. В начале февраля судно приступило к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров в водах Германии.
Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим и выгодным Европе. В России указывали, что достроят газопровод, несмотря на внешнее противодействие. В ФРГ также выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 01:21
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