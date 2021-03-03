https://ria.ru/20210303/potok-1599741521.html

NI призвал "поставить мат" строительству "Северного потока — 2"

NI призвал "поставить мат" строительству "Северного потока — 2"

Администрация президента США Джо Байдена не должна отказываться от давления на европейские компании по "Северному потоку — 2" из-за "публичной вежливости" в... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:18

2021-03-03T13:18

2021-03-03T14:21

северный поток — 2

джо байден

европа

сша

экономика

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не должна отказываться от давления на европейские компании по "Северному потоку — 2" из-за "публичной вежливости" в отношениях с Германией, пишет National Interest.По мнению автора материала, любые дальнейшие шаги Вашингтона не помогут избежать разочарования со стороны тех или иных международных партнеров. Поддержка проекта европейскими странами, несмотря на американские санкции, показывает, какое огромное влияние Россия имеет в регионе благодаря поставкам газа. Поэтому Белому дому не нужно искать "волшебное средство, которое устроило бы всех", отмечается в статье."Есть только суровая реальность национальных интересов США, и они требуют поставить крест на "Северном потоке — 2", — подчеркнул журналист.Автор указывает, что зачастую попытки блокировать завершение строительства проекта рассматривают как ненужное обострение двусторонних отношений с Германией, поскольку строительство газопровода в любом случае завершится. Однако, по мнению журналиста, США удавалось препятствовать его реализации и отказаться от этого курса нельзя."В этой партии геополитических шахмат может быть только один победный исход. Для США согласие с завершением строительства "Северного потока — 2" будет исторической ошибкой. Пришло время поставить этому проекту мат", — призвал сотрудник NI."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.Против проекта активно выступают США, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Литва и Латвия.В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство приостановили. В 2020 году Белый дом продолжил вводить новые ограничение против проекта, однако в декабре работы возобновились: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Укладку ниток в датских водах планируется закончить до конца апреля.Германия выступает за завершение строительства и отвергает односторонние американские санкции. Россия не раз подчеркивала, что этот проект коммерческий и выгоден Европе. Кроме того, он не предполагает прекращения транзита газа через Украину.

https://ria.ru/20210303/potok-1599682366.html

https://ria.ru/20210224/pobeda-1598845449.html

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северный поток — 2, джо байден, европа, сша, экономика