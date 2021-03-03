https://ria.ru/20210303/potok-1599682366.html

На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока — 2"

На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока — 2"

После запуска газопровода "Северный поток — 2" Украина может потерять три миллиарда долларов, однако данный ущерб "некритичен", об этом в интервью НСН заявил... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T00:58

2021-03-03T00:58

2021-03-03T00:58

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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украина

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. После запуска газопровода "Северный поток — 2" Украина может потерять три миллиарда долларов, однако данный ущерб "некритичен", об этом в интервью НСН заявил экс-министр экономики страны, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой."Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно", - отметил Лановой.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко посчитал, что запуск трубопровода может нанести украинской экономике ущерб в размере около 1,5 миллиарда долларов в год из-за потери ресурсов и рабочих мест."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.Против его реализации выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Литва и Латвия, называющие проект политическим.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas остановила прокладку. Работы продолжились через год: в декабре 2020-го судно "Фортуна" протянуло 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" преследует сугубо экономические цели.

https://ria.ru/20210302/potok-1599529139.html

https://ria.ru/20210301/porazhenie-1599504744.html

россия

германия

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, украина, в мире