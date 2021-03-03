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В Кремле ответили на заявление США о прекращении помощи России
В Кремле ответили на заявление США о прекращении помощи России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает о какой-либо помощи России со стороны США, прекратить которую накануне пригрозил Вашингтон. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:20
2021-03-03T13:14
евросоюз
россия
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает о какой-либо помощи России со стороны США, прекратить которую накануне пригрозил Вашингтон.Песков также прокомментировал новую волну западных санкций, связанных с делом о возможном отравлении Алексея Навального."В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно", — отреагировал пресс-секретарь российского президента.Если у Запада есть причины обвинять Москву в "отравлении" Алексея Навального, то он должен ими поделиться, добавил Песков.Санкции против РоссииСША ранее ввели новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами — возможным отравлением блогера, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".Вашингтон перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной.Штаты также внесли Россию в список стран, которым отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение сделают для госсотрудничества в космической сфере.Помимо этого, США запретили правительственным финансовым организациям выдавать Москве кредиты. Это касается в том числе американского Экспортно-импортного банка. Ограничения ввели за "использование Россией химического оружия". Рестрикции вступят в силу в течение 15 дней.Под санкциями также оказались семь "высокопоставленных представителей" российской власти. Кроме того, американское торговое ведомство внесло в черный список 14 организаций "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также 27-й научный центр Минобороны.Санкции из-за ареста Алексея Навального ввел и Евросоюз. В российском МИД пообещали ответить на ограничительные меры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политика санкций против Москвы не достигает цели.
https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599681418.html
https://ria.ru/20210302/perezagruzka-1599630033.html
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евросоюз, россия, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле ответили на заявление США о прекращении помощи России

12:20 03.03.2021 (обновлено: 13:14 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКремлевские башни в Москве
Кремлевские башни в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает о какой-либо помощи России со стороны США, прекратить которую накануне пригрозил Вашингтон.

"Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить в последнее время, какую помощь Америка оказывала России. <...> Затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи", — сказал он.

Песков также прокомментировал новую волну западных санкций, связанных с делом о возможном отравлении Алексея Навального.
"В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно", — отреагировал пресс-секретарь российского президента.
Если у Запада есть причины обвинять Москву в "отравлении" Алексея Навального, то он должен ими поделиться, добавил Песков.

Санкции против России

США ранее ввели новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами — возможным отравлением блогера, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за Навального
Вашингтон перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной.
Штаты также внесли Россию в список стран, которым отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение сделают для госсотрудничества в космической сфере.
Помимо этого, США запретили правительственным финансовым организациям выдавать Москве кредиты. Это касается в том числе американского Экспортно-импортного банка. Ограничения ввели за "использование Россией химического оружия". Рестрикции вступят в силу в течение 15 дней.
Под санкциями также оказались семь "высокопоставленных представителей" российской власти. Кроме того, американское торговое ведомство внесло в черный список 14 организаций "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также 27-й научный центр Минобороны.
Санкции из-за ареста Алексея Навального ввел и Евросоюз. В российском МИД пообещали ответить на ограничительные меры. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, политика санкций против Москвы не достигает цели.
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