https://ria.ru/20210303/poezd-1599786229.html

В Подмосковье спасли попавшего под поезд мужчину

В Подмосковье спасли попавшего под поезд мужчину

Врачи одной из больниц подмосковного Зарайска спасли попавшего под поезд мужчину, который так и не вспомнил, как именно с ним случилась трагедия, сообщили РИА... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:04

2021-03-03T17:04

2021-03-03T17:27

хорошие новости

зарайск

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врачи одной из больниц подмосковного Зарайска спасли попавшего под поезд мужчину, который так и не вспомнил, как именно с ним случилась трагедия, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.Как рассказали в ведомстве, мужчину, попавшего под поезд, доставили в Зарайскую больницу с множественными открытыми переломами ног и ребер, тяжелой черепно-мозговой травмой и большой кровопотерей. Сам пациент описал трагедию так: "Помню, что было очень больно"."Несколько часов две бригады хирургов, травматологи и реаниматологи боролись за его жизнь, было выполнено несколько операций и перелито почти четыре литра крови", — рассказал главный врач Зарайской больницы Николай Макаров, слова которого приводятся в сообщении.Он сообщил, что полностью восстановить двигательную функцию и поставить пациента на ноги помогла длительная реабилитация в комплексе с занятиями лечебной физкультурой.

https://ria.ru/20210302/spasenie-1599558074.html

зарайск

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарайск, московская область (подмосковье), происшествия