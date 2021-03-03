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В Подмосковье спасли попавшего под поезд мужчину
В Подмосковье спасли попавшего под поезд мужчину
Врачи одной из больниц подмосковного Зарайска спасли попавшего под поезд мужчину, который так и не вспомнил, как именно с ним случилась трагедия, сообщили РИА... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:04
2021-03-03T17:04
2021-03-03T17:27
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врачи одной из больниц подмосковного Зарайска спасли попавшего под поезд мужчину, который так и не вспомнил, как именно с ним случилась трагедия, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.Как рассказали в ведомстве, мужчину, попавшего под поезд, доставили в Зарайскую больницу с множественными открытыми переломами ног и ребер, тяжелой черепно-мозговой травмой и большой кровопотерей. Сам пациент описал трагедию так: "Помню, что было очень больно"."Несколько часов две бригады хирургов, травматологи и реаниматологи боролись за его жизнь, было выполнено несколько операций и перелито почти четыре литра крови", — рассказал главный врач Зарайской больницы Николай Макаров, слова которого приводятся в сообщении.Он сообщил, что полностью восстановить двигательную функцию и поставить пациента на ноги помогла длительная реабилитация в комплексе с занятиями лечебной физкультурой.
https://ria.ru/20210302/spasenie-1599558074.html
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зарайск, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Врачи одной из больниц подмосковного Зарайска
спасли попавшего под поезд мужчину, который так и не вспомнил, как именно с ним случилась трагедия, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного Минздрава.
Как рассказали в ведомстве, мужчину, попавшего под поезд, доставили в Зарайскую больницу с множественными открытыми переломами ног и ребер, тяжелой черепно-мозговой травмой и большой кровопотерей. Сам пациент описал трагедию так: "Помню, что было очень больно".
"Несколько часов две бригады хирургов, травматологи и реаниматологи боролись за его жизнь, было выполнено несколько операций и перелито почти четыре литра крови", — рассказал главный врач Зарайской больницы Николай Макаров, слова которого приводятся в сообщении.
Он сообщил, что полностью восстановить двигательную функцию и поставить пациента на ноги помогла длительная реабилитация в комплексе с занятиями лечебной физкультурой.