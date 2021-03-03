https://ria.ru/20210303/podrostok-1599813469.html

Подростка, подозреваемого в убийстве семьи под Пермью, задержали

Подростка, подозреваемого в убийстве семьи под Пермью, задержали

Подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток находился в Екатеринбурге, его доставят для следственных действий в управление СК России по Пермскому... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:43

2021-03-03T18:43

2021-03-03T19:18

свердловская область

октябрьский

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи в Пермском крае подросток находился в Екатеринбурге, его доставят для следственных действий в управление СК России по Пермскому краю, сообщается на сайте ведомства.Ранее в СК сообщили, что в частном доме в поселке Октябрьский обнаружили тела трех человек. Следователи изначально предположили, что убитые — мать и двое ее несовершеннолетних детей, и объявили в розыск мужа убитой. Однако позже источник РИА Новости сообщил, что правоохранители сменили ориентировку.Как сообщили местные СМИ, мужчина сам оказался одним из убитых. После этого полиция начала разыскивать 16-летнего сына супругов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью"."Изначально родственники погибших ошибочно опознали в одном из тел несовершеннолетнего подростка. Это произошло по причине сильного обезображивания лица и головы погибшего, вызванного наличием большого количества рубленых ран", — отмечается в сообщении СК.По данным СК, вечером 1 марта в частном жилом доме в поселке Октябрьском Пермского края молодой человек зарубил топором членов своей семьи. После этого подросток уехал из региона на такси. Мотивы преступления устанавливаются.Если обвиняемого признают виновным, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599723658.html

https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599397802.html

свердловская область

октябрьский

екатеринбург

пермский край

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свердловская область, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, пермский край, происшествия