https://ria.ru/20210303/podrostok-1599777372.html

Полиция заподозрила подростка в убийстве семьи в Прикамье

Полиция заподозрила подростка в убийстве семьи в Прикамье

Полиция заподозрила подростка в убийстве семьи из трех человек в Пермском крае, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:20

2021-03-03T16:20

2021-03-03T18:11

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Полиция заподозрила подростка в убийстве семьи из трех человек в Пермском крае, сообщил источник РИА Новости.Инцидент произошел в частном жилом доме в поселке Октябрьский. По данным СК, утром 2 марта там обнаружили тела женщины 1979 года рождения и ее дочери 2008 года рождения, а также труп мужчины. Следователи решили, что это 16-летний сын убитой, и объявили в розыск главу семьи 1980 года рождения. Однако, по данным местных СМИ, супруг оказался одной из жертв."Ориентировка сменилась. Теперь ищут подростка", — сказал собеседник агентства.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", по ней грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599723658.html

пермский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия