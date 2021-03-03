https://ria.ru/20210303/podrostok-1599777372.html
Полиция заподозрила подростка в убийстве семьи в Прикамье
Полиция заподозрила подростка в убийстве семьи в Прикамье
Полиция заподозрила подростка в убийстве семьи из трех человек в Пермском крае, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:20
2021-03-03T16:20
2021-03-03T18:11
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Полиция заподозрила подростка в убийстве семьи из трех человек в Пермском крае, сообщил источник РИА Новости.Инцидент произошел в частном жилом доме в поселке Октябрьский. По данным СК, утром 2 марта там обнаружили тела женщины 1979 года рождения и ее дочери 2008 года рождения, а также труп мужчины. Следователи решили, что это 16-летний сын убитой, и объявили в розыск главу семьи 1980 года рождения. Однако, по данным местных СМИ, супруг оказался одной из жертв."Ориентировка сменилась. Теперь ищут подростка", — сказал собеседник агентства.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью", по ней грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20210303/ubiystvo-1599723658.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия