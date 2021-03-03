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Тюменские власти выделят областному МСП дополнительно 50 миллионов рублей
Тюменские власти выделят областному МСП дополнительно 50 миллионов рублей
Власти Тюменской области окажут дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу региона, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:54
2021-03-03T11:54
2021-03-03T11:54
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Власти Тюменской области окажут дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Соответствующее решение принял губернатор области Александр Моор, из областного бюджета региональному МСП будут выделены дополнительно 50 миллионов рублей."Деньги будут направлены на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования", - уточняет пресс-служба. Глава региона на своих страницах в социальных сетях сообщил, что предприниматели могут подать заявки в региональный департамент инвестполитики на получение субсидии с 1 по 15 апреля.
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александр моор
ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Власти Тюменской области окажут дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Соответствующее решение принял губернатор области Александр Моор
, из областного бюджета региональному МСП будут выделены дополнительно 50 миллионов рублей.
"Деньги будут направлены на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования", - уточняет пресс-служба.
Глава региона на своих страницах в социальных сетях сообщил, что предприниматели могут подать заявки в региональный департамент инвестполитики на получение субсидии с 1 по 15 апреля.