https://ria.ru/20210303/podderzhka-1599722590.html

Тюменские власти выделят областному МСП дополнительно 50 миллионов рублей

Тюменские власти выделят областному МСП дополнительно 50 миллионов рублей

Власти Тюменской области окажут дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу региона, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:54

2021-03-03T11:54

2021-03-03T11:54

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Власти Тюменской области окажут дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Соответствующее решение принял губернатор области Александр Моор, из областного бюджета региональному МСП будут выделены дополнительно 50 миллионов рублей."Деньги будут направлены на возмещение части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования", - уточняет пресс-служба. Глава региона на своих страницах в социальных сетях сообщил, что предприниматели могут подать заявки в региональный департамент инвестполитики на получение субсидии с 1 по 15 апреля.

https://ria.ru/20210220/tyumen-1598288057.html

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2021

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александр моор