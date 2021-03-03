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Эксперты узнали, что россиянки получат в подарок на 8 Марта
Эксперты узнали, что россиянки получат в подарок на 8 Марта
Самые популярные подарки к 8 марта - это товары для красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения, показало исследование онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет". РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:20
2021-03-03T10:12
яндекс.маркет
международный женский день
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самые популярные подарки к 8 марта - это товары для красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения, показало исследование онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет".Эксперты сервиса проанализировали потребительский спрос в феврале и марте. В исследовании сравнивались данные о заказах с 23 февраля по 1 марта и со 2 по 8 февраля 2021 года.Традиционно одни из самых популярных подарков на 8 марта - это товары для красоты. "В прошлом году за период с 23 февраля по 1 марта количество заказов в категории косметики и парфюмерии выросло почти на 47% по сравнению с 2-8 февраля. В этом году прирост за аналогичный период составил 56%. Наибольший рост спроса пришёлся на косметические наборы - количество заказов выросло на 251%, и чаще всего россияне выбирали наборы с гелем для душа и мочалкой", - говорится в исследовании. В этом году россияне готовы потратить на такой подарок около 1 тысячи рублей, что на 18% ниже показателя прошлого года.Также в 2,6 раза выросло количество заказов парфюмерии. В этом году на такой подарок россияне тратят около 2,4 тысячи рублей, что на 14% выше, чем в 2020 году. Помимо косметики, традиционно россияне покупают в качестве подарков на 8 марта кондитерские изделия. Так, почти в 6 раз выросло количество заказов конфет в коробках, более чем в 2 раза - шоколадных плиток и в 1,6 раза - шоколадных яиц и фигурного шоколада. На сладкий подарок в этом году россияне тратят примерно столько же, сколько и в прошлом - около 800 рублей.По данным о заказах, спрос на ювелирные украшения и часы также растёт. Так, в 5,2 раза выросло количество заказов браслетов, в 3,7 раза - брошей и в 3,4 раза - серёг. Также россияне покупают и наручные часы - количество заказов в категории выросло почти в 2,2 раза. На покупку ювелирных украшений россияне в среднем тратят 2,5 тысячи рублей, а часов - 4,4 тысячи рублей. В прошлом году россияне тратили аналогичные суммы на такие подарки.Дарят женщинам на праздник и электронику. Наибольший прирост спроса пришёлся на умные колонки - с 23 февраля по 1 марта россияне сделали почти в 4 раза заказов больше, чем со 2 по 8 февраля. Также в 2,6 раза выросла категория фотоаппаратов моментальной печати, а категория классических фотоаппаратов - почти в 2,5 раза. Потратить на такой фотоаппарат в этом году россияне готовы около 24 тысяч рублей, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2020 году. Вырос средний чек и на покупку умной колонки - сейчас россияне тратят примерно на 80% больше средств на такой гаджет, чем в прошлом году.В целом, в этом году россияне покупают подарки заранее - количество заказов на сервисе начало расти с 23 февраля. Эксперты маркетплейса уже зафиксировали 1 марта пик спроса, и, по их мнению, этот рост продолжится. За последние три дня россияне сделали на 260% заказов больше, чем накануне прошлого 8 марта.
https://ria.ru/20210303/tsvety-1599687194.html
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яндекс.маркет, международный женский день, общество

Эксперты узнали, что россиянки получат в подарок на 8 Марта

09:20 03.03.2021 (обновлено: 10:12 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске
Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самые популярные подарки к 8 марта - это товары для красоты, кондитерские изделия и ювелирные украшения, показало исследование онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет".
Эксперты сервиса проанализировали потребительский спрос в феврале и марте. В исследовании сравнивались данные о заказах с 23 февраля по 1 марта и со 2 по 8 февраля 2021 года.
Магазин цветов - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 05:06
Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
Традиционно одни из самых популярных подарков на 8 марта - это товары для красоты. "В прошлом году за период с 23 февраля по 1 марта количество заказов в категории косметики и парфюмерии выросло почти на 47% по сравнению с 2-8 февраля. В этом году прирост за аналогичный период составил 56%. Наибольший рост спроса пришёлся на косметические наборы - количество заказов выросло на 251%, и чаще всего россияне выбирали наборы с гелем для душа и мочалкой", - говорится в исследовании. В этом году россияне готовы потратить на такой подарок около 1 тысячи рублей, что на 18% ниже показателя прошлого года.
Также в 2,6 раза выросло количество заказов парфюмерии. В этом году на такой подарок россияне тратят около 2,4 тысячи рублей, что на 14% выше, чем в 2020 году. Помимо косметики, традиционно россияне покупают в качестве подарков на 8 марта кондитерские изделия. Так, почти в 6 раз выросло количество заказов конфет в коробках, более чем в 2 раза - шоколадных плиток и в 1,6 раза - шоколадных яиц и фигурного шоколада. На сладкий подарок в этом году россияне тратят примерно столько же, сколько и в прошлом - около 800 рублей.
Цветочный магазин - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 06:14
Эксперты назвали самый экзотичный и оригинальный цветок к 8 марта
По данным о заказах, спрос на ювелирные украшения и часы также растёт. Так, в 5,2 раза выросло количество заказов браслетов, в 3,7 раза - брошей и в 3,4 раза - серёг. Также россияне покупают и наручные часы - количество заказов в категории выросло почти в 2,2 раза. На покупку ювелирных украшений россияне в среднем тратят 2,5 тысячи рублей, а часов - 4,4 тысячи рублей. В прошлом году россияне тратили аналогичные суммы на такие подарки.
Дарят женщинам на праздник и электронику. Наибольший прирост спроса пришёлся на умные колонки - с 23 февраля по 1 марта россияне сделали почти в 4 раза заказов больше, чем со 2 по 8 февраля. Также в 2,6 раза выросла категория фотоаппаратов моментальной печати, а категория классических фотоаппаратов - почти в 2,5 раза. Потратить на такой фотоаппарат в этом году россияне готовы около 24 тысяч рублей, что почти в 2,5 раза выше, чем в 2020 году. Вырос средний чек и на покупку умной колонки - сейчас россияне тратят примерно на 80% больше средств на такой гаджет, чем в прошлом году.
В целом, в этом году россияне покупают подарки заранее - количество заказов на сервисе начало расти с 23 февраля. Эксперты маркетплейса уже зафиксировали 1 марта пик спроса, и, по их мнению, этот рост продолжится. За последние три дня россияне сделали на 260% заказов больше, чем накануне прошлого 8 марта.
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 02:43Туризм
Эксперты рассказали, сколько стоят зарубежные сити-туры на 8 марта
 
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