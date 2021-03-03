https://ria.ru/20210303/podarki-1599689632.html

Названы самые популярные подарки для женщин на 8 Марта

Названы самые популярные подарки для женщин на 8 Марта

Жители России продолжают покупать к Международному женскому дню стереотипные подарки, так, продажи сковородок и фенов для волос выросли в несколько раз в... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T07:11

2021-03-03T07:11

2021-03-03T10:28

россия

международный женский день

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители России продолжают покупать к Международному женскому дню стереотипные подарки, так, продажи сковородок и фенов для волос выросли в несколько раз в последние недели февраля на площадке крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries, сообщили РИА Новости в компании.Также Wildberries прогнозирует, что помимо этого популярными подарками к Международному женскому дню станут цветы, мягкие игрушки, шоколад, кремы и духи, так как эти товары лидировали по продажам в штуках с 15 по 28 февраля на площадке ритейлера.Так, продажи кремов, "бьюти-боксов" и наборов косметики за последние две недели февраля выросли на Wildberries в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, духов - в шесть раз. Продажи мягких игрушек в то же время выросли в компании также в шесть раз, а самыми популярными стали плюшевые мишки и зайцы. При этом самой дорогой покупкой в категории мягких игрушек, как сообщает онлайн-ритейлер, стал музыкальный медведь-гигант высотой 2,2 метра и стоимостью 5,9 тысячи рублей.Также активно приобретались на площадке Wildberries и другие дорогостоящие подарки, а среди ювелирных изделий самыми популярными стали серьги, кольца и подвески - продажи этих изделий в феврале увеличились в четыре раза.Wildberries также отметил увеличивающийся в этом году интерес перед Международным женским днем к неувядающим стабилизированным цветам, продажи которых в конце февраля выросли в семь раз по сравнению с февралем прошлого года, а самым популярным товаром в этой категории стал букет алых роз, который должен сохранить свою свежесть в течение нескольких лет.

https://ria.ru/20210303/tsvety-1599687194.html

https://ria.ru/20210302/tsvety-1599532970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международный женский день, общество