https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

"Таких не исправить": "скопинский маньяк" Мохов вышел на свободу

"Таких не исправить": "скопинский маньяк" Мохов вышел на свободу

"Чудовище, считавшее, что заботится о нас" — так Виктора Мохова охарактеризовала одна из его жертв. Насильник четыре года держал в сексуальном рабстве двух... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T08:00

2021-03-03T08:00

2021-03-03T15:46

виктор мохов

скопин

рязань

рязанская область

происшествия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Чудовище, считавшее, что заботится о нас" — так Виктора Мохова охарактеризовала одна из его жертв. Насильник четыре года держал в сексуальном рабстве двух девушек-подростков, лишь изредка выгуливая их на поводке. В среду маньяк, отсидевший 17 лет, вышел из колонии.Роковой звонокДнем 30 сентября 2000-го в квартире семьи Мартыновых из Рязани зазвонил телефон — это была однокурсница старшей дочери Ани. Трубку, на свою беду, сняла младшая сестра девушки 14-летняя Катя."Лена сказала, что вечером они с моей сестрой собирались на дискотеку, — вспоминает она в беседе с РИА Новости. — Поскольку Аня тогда была в гостях у своего парня, я согласилась пойти вместо нее. Мы встретились на остановке и поехали в центр — известный мобильный оператор проводил там большой бесплатный концерт в честь Дня веры, надежды и любви".В начале десятого вечера девушки засобирались домой. Возле них притормозил белый автомобиль с пожилым водителем и молодым человеком на переднем пассажирском сиденье. Первый представился Виктором, второй — Лешей. Они любезно предложили подвезти школьниц, и те после недолгих колебаний согласились.По дороге завернули в магазин, где Леша купил две шоколадки и бутылку водки. Катя вспоминает, что хотела выглядеть взрослой и сделала глоток, но поперхнулась и пролила спиртное на одежду. "Плохой знак", — пошутила тогда Лена."Потом я просто ела шоколад, запивая водой, — продолжает Катя. — Виктор вдруг вспомнил, что ему надо заехать к сестре и передать какие-то важные документы. В этот момент я почувствовала легкое головокружение, затем перед глазами все поплыло, и я потеряла сознание. Очнулась, когда машина уже стояла во дворе какого-то частного дома. Где это было и сколько времени прошло, я так и не поняла".Приветливый Леша резко сменил вежливый тон на приказной и отвел Катю в дом. Вскоре появился Виктор. Он велел школьнице раздеться, изнасиловал, а потом запер в подземном бункере за гаражом. Там оказалась и Лена."Идеальное преступление"Мохов, которому тогда было 50, жил вместе с матерью в городе Скопине Рязанской области. "По специальности — металлообработчик, во время учебы часто спускался в шахты, — рассказывает Дмитрий Плоткин, в нулевые занимавший должность следователя по особо важным делам прокуратуры Рязанской области. — Эти знания, а также полученное в техникуме образование он применил при сооружении тайного подземного бункера. Строил его три года. Вход тщательно замаскировал".Не дождавшись вечером дочь, родители Кати обратились в милицию, но им посоветовали повременить с заявлением до утра. Потом все же приняли, бросив фразу: "Ждите, по весне всплывут". Оперативники отработали несколько версий, в том числе похищение с целью изнасилования и убийства, продажу в рабство за рубеж, но никаких зацепок не нашли."Первая неделя в плену была чудовищной, — говорит Катя. — Мы кричали до хрипоты, стучали по стенам — никто не слышал… Я надеялась, милиция нас найдет. Уже потом я узнала, что не было ни одного свидетеля — у Мохова действительно получилось идеальное преступление".Каждый вечер он поочередно насиловал школьниц, и вскоре Лена забеременела. Появился призрачный шанс на освобождение, но когда маньяк принес в бункер учебное пособие по родам и бросил его Кате, стало ясно, что роддом не планируется и ей придется самой выступить в роли акушерки. Девушка справилась. По ее словам, малыш, которого назвали Владиславом, был для нее как ангел, спустившийся с небес в их подземный ад.Школьницы сильно привязались к ребенку, однако спустя четыре месяца Мохов ночью его выкрал и оставил в подъезде одного из домов. К счастью, младенца быстро нашли. Потом его усыновили. В последующие три года плена Лена беременела еще дважды. От второго мальчика Мохов избавился тем же способом, а третий уже после освобождения девушек родился мертвым. "Молилась за него"Поняв, что помощь не придет, Лена с Катей стали обустраивать свой быт — Мохов дал им магнитофон, телевизор, покупал журналы. Резко повзрослевшая Катя всячески пыталась продлить детство — рисовала картины, сочиняла стихи и клеила бумажные домики."Купались мы в небольшом пластиковом тазике примерно раз в две недели. Для этого наш мучитель приносил четыре канистры: две с чистой водой и две пустые — вместо слива. Шампунь и мыло старались расходовать экономно, так как Мохов постоянно упрекал нас в расточительстве", — рассказывает девушка.Иногда маньяк выводил Катю на прогулку в огород — ночью, причем всегда привязывал пленницу веревкой к руке.Катя признается, что почти каждый день молилась за жизнь и здоровье Мохова. Но отнюдь не из любви к нему — девушки прекрасно понимали: случись с ним что, и они обе умрут в этом бункере медленной мучительной смертью.Авторитарная матьВ конце апреля 2004-го Мохов неожиданно объявил Кате и Лене, что скоро подселит к ним третью. Соорудил на кровати еще один ярус. Он задумал похитить студентку медучилища, снимавшую комнату в его доме. Собирался устроить небольшую вечеринку и подсыпать в вино снотворное. А чтобы девушка не заподозрила неладное, попросил Катю сыграть роль приехавшей к нему в гости племянницы.Хотя Мохов рассказывал анекдоты и много шутил, застолье, по словам Кати, протекало вяло. Студентка явно была не рада гостям, от вина отказалась. Улучив момент, Катя достала из волос скрученную в трубочку заранее приготовленную записку и сунула в подкассетник. Так ничего и не добившись, Мохов с "племянницей" ушли."Для нас с Леной потянулось долгое ожидание, — вспоминает пленница. — Я уже не могла рисовать и писать стихи. Мы часами сидели на кровати и прислушивались к тишине в надежде поймать хоть какой-то незнакомый звук".Мохов вернулся через пять дней — 4 мая 2004-го. И не один, а в сопровождении оперативников уголовного розыска и следователей. План девушек сработал — студентка прочитала записку и отнесла в милицию.Поначалу Мохов все отрицал. Пока его допрашивали, к нему домой направили группу оперативников, но вход в таинственный бункер не обнаружили. Поскольку других улик не было, его могли и отпустить, однако у маньяка сдали нервы, и он сознался."Мохова воспитывала жесткая, авторитарная мать, — рассуждает Плоткин. — Он очень слабовольный и забитый, с ярко выраженным комплексом неполноценности. Не сумев создать семью, Мохов организовал себе своеобразный суррогат любви в "союзе" с двумя пленницами. Причем искренне верил, что заботится о них, называл "мои кролики".Нашли и соучастника преступления — "Лешу", который оказался ранее судимой знакомой Мохова Еленой Бадукиной. "Она была лесбиянкой и всегда очень жестко относилась к женскому полу, — добавляет следователь. — Подростком избивала одноклассниц. Бадукина без колебаний согласилась помочь Мохову в похищении школьниц. Но на допросах уверяла, что целью было только изнасилование, не плен".Ей дали пять лет колонии. Мохова же признали полностью психически вменяемым и приговорили к 17 годам лишения свободы.Жизнь после плена"Родных я встретила, когда приехала в рязанскую прокуратуру, — говорит Екатерина. — Мы старались делать вид, что ничего не произошло. Помню, еще недели три у меня было ощущение, что это все сон и скоро я опять очнусь в бункере. Просто не могла поверить такому счастью. Спасибо маме, папе и сестре — они верили, что однажды я вернусь домой, и уже после этого всячески меня поддерживали, ведь даже психолог тогда не помог".Катя поступила в училище, спустя год — в институт. Потом устроилась на работу, вышла замуж. Сейчас она любящая жена и мать двоих детей. В отличие от многих жертв насилия, Екатерина не замкнулась в себе, делится своей историей не только с родными и друзьями, но и с незнакомыми, в том числе и через журналистов."С каждым интервью мне становилось легче, — объясняет она. — Я даже заставляла себя проговаривать еще и еще раз все это, чтобы принять ситуацию, а не избегать ее. Также хотелось, чтобы люди поняли: ни я, ни Лена ни в чем не виноваты".Четыре года назад бывшая пленница даже написала книгу о том, что произошло с ней и Еленой."Журналисты за большие деньги предлагали мне очную ставку с Моховым, но я категорически отказалась, — добавляет Екатерина. — Не хочу его видеть. Я считаю, что он самый настоящий сексуальный маньяк и до сих пор представляет опасность для общества. Ведь для него ничего не стоит изнасиловать девушку, даже несовершеннолетнюю".В ближайшие шесть лет Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Еще он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции. Как следует из материалов Пугачевского районного суда, в колонии маньяк характеризовался отрицательно, вину в преступлении признал лишь частично, "на путь исправления не встал".

https://ria.ru/20201215/ubiystvo-1589204354.html

https://ria.ru/20200901/manyak-1576536975.html

https://ria.ru/20200221/1565021852.html

скопин

рязань

рязанская область

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"Он себя не чувствует виноватым": "скопинский маньяк" выходит на свободу Житель Рязанской области Виктор Мохов почти 4 года держал девушек в подвале. Одной из них было 14, а другой – 17 лет. Он насиловал их, бил, морил голодом и травил газом. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей и подкидывал чужим людям. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили. Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. В марте 2021 года срок заключения 70-летнего Виктора Мохова подошел к концу. 2021-03-03T08:00 true PT4M23S

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виктор мохов, скопин, рязань, рязанская область, происшествия