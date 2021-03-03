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На Пхукете рассказали, когда откроют остров для иностранных туристов

На Пхукете рассказали, когда откроют остров для иностранных туристов

Власти тайского острова Пхукет рассчитывают открыться для заграничных туристов с 1 октября, хотя бы для вакцинированных, сообщает Турпром. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:31

2021-03-03T13:31

2021-03-03T13:31

туризм

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пхукет (остров)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Власти тайского острова Пхукет рассчитывают открыться для заграничных туристов с 1 октября, хотя бы для вакцинированных, сообщает Турпром. Правительство представило инициативу "Первое октября Пхукета". Она предполагает вакцинацию большей части населения острова старше 18 лет к высокому туристическому сезону (он в Таиланде традиционно начинается примерно с середины осени). Такой шаг позволит тысячам привитых европейцев въехать в королевство, в то время как местные жители будут защищены от вируса, уверены власти.Правда, уточняется, что для реализации плана необходимо достижение коллективного иммунитета, для чего потребуется вакцинация 70 процентов населения.Как заявил Бхуммикитти Руктаенгам, президент Туристической ассоциации Пхукета, местные эксперты не перестанут искать способы помочь туристическому направлению выжить. "Я думаю, что должно быть решение, которое уравновешивает борьбу со вспышкой болезни и стимулирование экономики", — подчеркнул он.Проблема в том, что план должен быть одобрен правительством страны к апрелю, если провинция хочет открыть туризм к 1 октября. Первоначальные исследования показывают, что около 250 тысяч граждан в месяц должны проходить вакцинацию для достижения коллективного иммунитета. При этом предыдущую инициативу бизнес-сообщества Пхукета, которая предполагала закупку вакцины самостоятельно, правительство отклонило. В итоге представители бизнеса подали петицию премьер-министру с просьбой обжаловать отказ, ссылаясь на отсутствие доходов, растущие долги и рост финансовых споров из-за более восьми месяцев отсутствия международных рейсов.

https://ria.ru/20210301/tailand-1599450738.html

пхукет (остров)

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